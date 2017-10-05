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Нобелевскую премию мира получили борцы с ядерным оружием

06.10.2017 12:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт — Sputnik. Нобелевскую премию мира в 2017 году получила Международная кампания по уничтожению ядерного оружия (ICAN), соответствующее решение огласили в пятницу в Осло.

Нобелевскую премию мира получили борцы с ядерным оружием
© REUTERS/ Mike Segar/File Photo
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Нобелевскую премию мира вручают по завещанию учредителя награды Альфреда Нобеля с 1901 года. Имя лауреата награды объявляют в Осло (Норвегия). Присуждать премию могут как политикам, так общественным деятелям и международным организациям.

Премию 2017 года присудили Международной кампании по уничтожению ядерного оружия (ICAN) — неправительственного объединения сотни общественных организации во многих странах мира.

Как подчеркнули в Нобелевском комитете, в прошлом году ICAN приложила большие усилия для борьбы с ядерным оружием, это привело к тому, что многие страны согласились приостановить ядерные исследования.

В выступлении представитель комитета призвала страны подключиться к ядерному разоружению и поддерживать деятельность Международной кампании. Отдельно в Осло упомянули Северную Корею и ее нынешние ядерные испытания.

Среди претендентов на награду букмекеры называли Ангелу Меркель, Папу Римского и убитого в Турции посла РФ Андрея Карлова, а также десятки других деятелей и организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди претендентов на награду букмекеры называли Ангелу Меркель, Папу Римского и убитого в Турции посла РФ Андрея Карлова.

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