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Ужасная авария под Владимиром: в сети появилось видео с места трагедии
06.10.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь
© Фото: предоставлено Екатериной Шулаевой
"СК рассматривает ряд версий произошедшего, в числе которых — нарушение сотрудниками железной дороги правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и нарушение со стороны водителя автобуса правил дорожного движения при переезде железнодорожных путей", — сказала старший помощник руководителя Московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
В СМИ сообщают, что автобус заглох на путях, машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.
Ространснадзор создал комиссию по расследованию ДТП. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Министр транспорта РФ Максим Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим в этой страшной аварии.
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Следователи не спешат называть основную версию ДТП с участием поезда и автобуса во Владимирской области, в котором погибли 16 человек. Смотрите на видео кадры с...
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