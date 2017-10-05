Ужасная авария под Владимиром: в сети появилось видео с места трагедии

Дорожно-транспортное происшествие в ночь на пятницу под Владимиром : на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автобус. Изначально сообщалось, что жертвами стали 18 человек, однако следователи уточнили — погибли 16 пассажиров . Еще пять человек были госпитализированы, из них двое детей. Врачи борются за их жизни.



© Фото: предоставлено Екатериной Шулаевой Мищенко: пострадавшим в аварии поезда и автобуса оказывают помощь

"СК рассматривает ряд версий произошедшего, в числе которых — нарушение сотрудниками железной дороги правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и нарушение со стороны водителя автобуса правил дорожного движения при переезде железнодорожных путей", — сказала старший помощник руководителя Московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

В СМИ сообщают, что автобус заглох на путях, машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

Ространснадзор создал комиссию по расследованию ДТП. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Министр транспорта РФ Максим Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим в этой страшной аварии.