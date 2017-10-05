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Ужасная авария под Владимиром: в сети появилось видео с места трагедии

06.10.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Дорожно-транспортное происшествие в ночь на пятницу под Владимиром: на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автобус. Изначально сообщалось, что жертвами стали 18 человек, однако следователи уточнили — погибли 16 пассажиров. Еще пять человек были госпитализированы, из них двое детей. Врачи борются за их жизни.

Ужасная авария под Владимиром: в сети появилось видео с места трагедии
© Фото: предоставлено Екатериной Шулаевой
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"СК рассматривает ряд версий произошедшего, в числе которых — нарушение сотрудниками железной дороги правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и нарушение со стороны водителя автобуса правил дорожного движения при переезде железнодорожных путей", — сказала старший помощник руководителя Московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

В СМИ сообщают, что автобус заглох на путях, машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

Ространснадзор создал комиссию по расследованию ДТП. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Министр транспорта РФ Максим Соколов  выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим в этой страшной аварии.

 
 
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Следователи не спешат называть основную версию ДТП с участием поезда и автобуса во Владимирской области, в котором погибли 16 человек. Смотрите на видео кадры с...

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