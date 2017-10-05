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Джулия Робертс воссоздала все роли в одном видео
Голливудская актриса Джулия Робертс приняла участие в популярном проекте The Late Late Show Джеймса Кордена и сыграла все свои роли за девять минут. Ролик с оригинальным перформансом был опубликован в YouTube и успел собрать за сутки свыше 300 тысяч просмотров.
В ролике Робертс вновь предстала в образе своих героинь из фильмов «Красотка», «Сбежавшая невеста», «Свадьба лучшего друга», «Одинадцать друзей Оушена» и других. Одна из ролей, продемонстрированных в ролике, позаимствована из еще невыпущенного фильма «Чудо».
Ранее AFISHA.TUT.BY
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Актриса вновь предстала в образе героинь из фильмов "Красотка" и "Сбежавшая невеста".
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