Джулия Робертс воссоздала все роли в одном видео

Голливудская актриса Джулия Робертс приняла участие в популярном проекте The Late Late Show Джеймса Кордена и сыграла все свои роли за девять минут. Ролик с оригинальным перформансом был опубликован в YouTube и успел собрать за сутки свыше 300 тысяч просмотров.





В ролике Робертс вновь предстала в образе своих героинь из фильмов «Красотка», «Сбежавшая невеста», «Свадьба лучшего друга», «Одинадцать друзей Оушена» и других. Одна из ролей, продемонстрированных в ролике, позаимствована из еще невыпущенного фильма «Чудо».

Ранее AFISHA.TUT.BY сообщала , самой высокооплачиваемой киноактрисой мира, согласно рейтингу американского журнала Forbes, стала звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс. На пятом месте оказалась Дженнифер Энистон, которая ненамного опередила Джулию Робертс.