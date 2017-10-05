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Джулия Робертс воссоздала все роли в одном видео

06.10.2017 12:17 — Разное | Tut.by  
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Голливудская актриса Джулия Робертс приняла участие в популярном проекте The Late Late Show Джеймса Кордена и сыграла все свои роли за девять минут. Ролик с оригинальным перформансом был опубликован в YouTube и успел собрать за сутки свыше 300 тысяч просмотров.


В ролике Робертс вновь предстала в образе своих героинь из фильмов «Красотка», «Сбежавшая невеста», «Свадьба лучшего друга», «Одинадцать друзей Оушена» и других. Одна из ролей, продемонстрированных в ролике, позаимствована из еще невыпущенного фильма «Чудо».

Ранее AFISHA.TUT.BY сообщала, самой высокооплачиваемой киноактрисой мира, согласно рейтингу американского журнала Forbes, стала звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс. На пятом месте оказалась Дженнифер Энистон, которая ненамного опередила Джулию Робертс. 

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Актриса вновь предстала в образе героинь из фильмов "Красотка" и "Сбежавшая невеста".

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