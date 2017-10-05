﻿ В Минске пьяный мужчина пошел на красный и попал под колеса троллейбуса: пешеход в реанимации. 21.by
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В Минске пьяный мужчина пошел на красный и попал под колеса троллейбуса: пешеход в реанимации

06.10.2017 12:31 — Разное | Tut.by  
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В Минске нетрезвый пешеход попал под колеса троллейбуса. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Фото: ГАИ Минска

Наезд произошел днем 6 октября на перекрестке улиц Сурганова и К. Чорного. Водитель троллейбуса совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по регулируемому переходу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы. Личность мужчины устанавливается.

В ГАИ отметили, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Минск
 
 
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Наезд произошел днем 6 октября на перекрестке улиц Сурганова и К. Чорного.

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