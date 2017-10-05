В Гомеле пройдет слет белорусских и российских коллекционеров старины

На мероприятие съедутся известные коллекционеры областных и районных центров Беларуси, а также российских Орла, Брянска и Новозыбкова.





В холле городского центра культуры развернется выставка коллекционного материала по шести направлениям: нумизматика, бонистика, фалеристика, филателия, стендовый моделизм и смешанная секция. В частности, будут представлены коллекции значков, старинных монет, бумажных денег, банковских документов и ассигнаций разных стран, старинных открыток, часов, икон и церковной утвари. Посетители также увидят коллекции фарфоровых фигурок и посуды, миниатюрные модели боевой техники, субмарин и военных самолетов разных стран.

Проведение подобных встреч уже стало доброй традицией для города над Сожем.

— На слете коллекционеры получают возможность не только показать уникальные экспозиции, но и могут поделиться опытом, планами по развитию клубов. Например, существующий при нашем учреждении городской клуб коллекционеров «Юнона» является одним из старейших и известных в республике. Он объединяет более 100 человек. Многие из участников постоянно участвуют в подобных слетах, а коллекции некоторых гомельчан известны далеко за пределами страны. И нам приятно и почетно принимать у себя гостей, — рассказала директор ГЦК Людмила Панина.

Всебелорусский слет коллекционеров проводится в пятый раз. Его организаторами являются Гомельский городской центр культуры и Гомельский городской клуб коллекционеров «Юнона».