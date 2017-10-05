﻿ В Гомеле пройдет слет белорусских и российских коллекционеров старины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле пройдет слет белорусских и российских коллекционеров старины

06.10.2017 12:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На мероприятие съедутся известные коллекционеры областных и районных центров Беларуси, а также российских Орла, Брянска и Новозыбкова.


В холле городского центра культуры развернется выставка коллекционного материала по шести направлениям: нумизматика, бонистика, фалеристика, филателия, стендовый моделизм и смешанная секция. В частности, будут представлены коллекции значков, старинных монет, бумажных денег, банковских документов и ассигнаций разных стран, старинных открыток, часов, икон и церковной утвари. Посетители также увидят коллекции фарфоровых фигурок и посуды, миниатюрные модели боевой техники, субмарин и военных самолетов разных стран.

Проведение подобных встреч уже стало доброй традицией для города над Сожем.

— На слете коллекционеры получают возможность не только показать уникальные экспозиции, но и могут поделиться опытом, планами по развитию клубов. Например, существующий при нашем учреждении городской клуб коллекционеров «Юнона» является одним из старейших и известных в республике. Он объединяет более 100 человек. Многие из участников постоянно участвуют в подобных слетах, а коллекции некоторых гомельчан известны далеко за пределами страны. И нам приятно и почетно принимать у себя гостей, — рассказала директор ГЦК Людмила Панина.

Всебелорусский слет коллекционеров проводится в пятый раз. Его организаторами являются Гомельский городской центр культуры и Гомельский городской клуб коллекционеров «Юнона».

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В холле городского центра культуры развернется выставка коллекционного материала по шести направлениям: нумизматика, бонистика, фалеристика, филателия,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Данные о пропавшем в Беловежской пуще мальчике переданы в Интерпол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика