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Максима Мархалюка ищут уже во всем мире

06.10.2017 12:37 — Разное | БДГ  
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Информация о пропавшем 10-летнем Максиме Мархалюке передана органами внутренних дел Беларуси в Интерпол.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на главу отдела информации и связи с общественностью СК Сергея Кабановича.

Представитель СК заявил, что описание и фото мальчика переданы в Интерпол и доступны иностранным специалистам 99% стран.

По его словам, если Максима найдут за пределами Беларуси, то незамедлительно сообщат нашим правоохранительным органам.

Максим Мархалюк из деревни Новый Двор Свислочского района пропал в Беловежской пуще вечером в субботу, 16 сентября. Никаких следов мальчика, кроме брошенного велосипеда, в результате поиска найдено не было.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело о факту исчезновения в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка. 

Ранее сообщалось, что в Польше ищут неизвестного мальчика, который ехал, спрятавшись в фуре, в город Седльце, а потом сбежал. Есть вероятность, что это Максим Мархалюк. Полиция Польши разыскала этого водителя и показала ему фото Максима, мальчик из фуры оказался не Максимом.

Фото: vk.com

 
 
Ссылка на источник 21
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Информация о пропавшем 10-летнем Максиме Мархалюке передана органами внутренних дел Беларуси в Интерпол.

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