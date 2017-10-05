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Максима Мархалюка ищут уже во всем мире
Информация о пропавшем 10-летнем Максиме Мархалюке передана органами внутренних дел Беларуси в Интерпол.
Об этом сообщает
Представитель СК заявил, что описание и фото мальчика переданы в Интерпол и доступны иностранным специалистам 99% стран.
По его словам, если Максима найдут за пределами Беларуси, то незамедлительно сообщат нашим правоохранительным органам.
Максим Мархалюк из деревни Новый Двор Свислочского района
Следственный комитет ранее
Ранее сообщалось, что в Польше
Фото:
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Информация о пропавшем 10-летнем Максиме Мархалюке передана органами внутренних дел Беларуси в Интерпол.
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