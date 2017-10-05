Максима Мархалюка ищут уже во всем мире

Информация о пропавшем 10-летнем Максиме Мархалюке передана органами внутренних дел Беларуси в Интерпол.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на главу отдела информации и связи с общественностью СК Сергея Кабановича.

Представитель СК заявил, что описание и фото мальчика переданы в Интерпол и доступны иностранным специалистам 99% стран.

По его словам, если Максима найдут за пределами Беларуси, то незамедлительно сообщат нашим правоохранительным органам.

Максим Мархалюк из деревни Новый Двор Свислочского района пропал в Беловежской пуще вечером в субботу, 16 сентября. Никаких следов мальчика, кроме брошенного велосипеда, в результате поиска найдено не было.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело о факту исчезновения в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка.

Ранее сообщалось, что в Польше ищут неизвестного мальчика , который ехал, спрятавшись в фуре, в город Седльце, а потом сбежал. Есть вероятность, что это Максим Мархалюк. Полиция Польши разыскала этого водителя и показала ему фото Максима, мальчик из фуры оказался не Максимом .