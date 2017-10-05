|
Данные о пропавшем в Беловежской пуще мальчике переданы в Интерпол
06.10.2017 12:22 — Разное | Ежедневник
По данным Следственного комитета десятилетний Максим Мархалюк объявлен в международный розыск.
Пропавший в Беловежской пуще десятилетний Максим Мархалюк объявлен в международный розыск, сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович.
"Органы внутренних дел Беларуси направили по линии Интерпола информацию о пропавшем мальчике. Переданы его фотография и описание", - проинформировал Сергей Кабакович. Он добавил, что эти данные теперь доступны специалистам 99% стран.
"У правоохранительных органов других государств сейчас есть фотография и описание мальчика. При его возможном нахождении за пределами страны эта информация будет нам незамедлительно передана", - отметил представитель Следственного комитета, сообщает
СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения Максима Мархалюка в Свислочском районе. "Расследование продолжается. Рассматривается широкий спектр версий" - рассказал Сергей Кабакович.
Как сообщалось, Максим, житель агрогородка Новый Двор Свислочского района, 16 сентября отправился в пущу за грибами и домой не вернулся. С тех пор поиски не прекращаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Следственного комитета десятилетний Максим Мархалюк объявлен в международный розыск.
|
Архив (Разное)
Комментарии