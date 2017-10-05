﻿ Лукашенко поручил поднять качество местных дорог до уровня республиканских. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поручил поднять качество местных дорог до уровня республиканских

06.10.2017 12:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Качество местных дорог необходимо поднять до уровня республиканских. Такую задачу президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня, посещая с рабочей поездкой Слуцкий район, передает БЕЛТА.


«Нам надо местную сеть дорог поднять до уровня республиканских», — сказал Александр Лукашенко.

Тема о необходимости восстановления дорог местного назначения была поднята еще в апреле на совещании у главы государства. Тогда было отмечено, что республиканские магистрали привели в хорошее состояние и теперь нужно активнее занимать дорогами в регионах. По итогам совещания президент поручил проанализировать различные способы строительства дорог, изучить международный опыт. Об этом сегодня ему и было доложено.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Нам надо местную сеть дорог поднять до уровня республиканских", - сказал Александр Лукашенко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Максима Мархалюка ищут уже во всем мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика