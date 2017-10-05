Лукашенко поручил поднять качество местных дорог до уровня республиканских

Качество местных дорог необходимо поднять до уровня республиканских. Такую задачу президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня, посещая с рабочей поездкой Слуцкий район, передает БЕЛТА .





«Нам надо местную сеть дорог поднять до уровня республиканских», — сказал Александр Лукашенко.

Тема о необходимости восстановления дорог местного назначения была поднята еще в апреле на совещании у главы государства. Тогда было отмечено, что республиканские магистрали привели в хорошее состояние и теперь нужно активнее занимать дорогами в регионах. По итогам совещания президент поручил проанализировать различные способы строительства дорог, изучить международный опыт. Об этом сегодня ему и было доложено.