В столичный прокат вышел «Бегущий по лезвию 2049» . Фанаты фильма Ридли Скотта ждали продолжения с опаской: сможет ли новый фильм сравниться с первоисточником. AFISHA.TUT.BY успокаивает: конечно, не сможет. Но идти смотреть его фанатам обязательно. Что делать остальным — вопрос куда сложнее.





О чем кино: В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей — держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения. Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

Если вы на дух не переносите фантастику, не смотрели предыдущие фильмы Вильнева (или хотя бы «Прибытие») и не любите Гослинга (как так?), вам совершенно нечего делать в кинотеатре. Особенно с учетом того, что новый Blade Runner идет почти три часа — за это время можно посмотреть два среднестатистических американских инди или устроить паб-кроулинг.





С остальными сложнее. Фанатам фильм, должно быть, нужно порекомендовать к просмотру. В конце концов, Вильнев подошел к оригиналу максимально трепетно, а в первой сцене вовсе так часто оглядывается на Скотта, что переживаешь, как бы не ударился. В остальном новому фильму удалось сохранить атмосферу неонуара, которая так отличала работу 1982 года. Здесь все те же темные улицы, дождь и бараки. Будущее Вильнева не похоже на будущее Доремуса ( «Равные» ) с его белоснежными футуристическими интерьерами. В «Бегущем» городские катакомбы такие же неуютные, мебель — потертая, а интерьеры — мрачные. Но все это мы уже видели, где действительно отличился Вильнев по части визуального мастерства, так это в сценах визита в постапокалиптический Лас-Вегас и в эпизоде с огромной голографической рекламой. Здесь визионерство канадца достигает поистине колоссальных масштабов. Плохие новости в том, что обе сцены происходят ближе ко второй половине фильма. Хорошие: самые красивые из них можно транслировать в какой-нибудь галерее современного искусства как видеоинсталляцию.





У Вильнева хорошо получилось сработать с оригинальным фильмом и философией Скотта, но весь «Бегущий по лезвию 2049» выглядит вторичным. И как ни пытайся избегать сравнений, без них у нового Blade Runner’a нет шансов быть конкурентоспособным. Вильнев попробовал сделать авторское кино на крупной студии с бюджетом в 185 миллионов долларов. Все это мы уже проходили, но канадец не сдается и там, где для авторства не хватает своих идей, он делает многозначительные паузы, добавляет недосказанности или просто отвлекается на визуал. Это работает на напускную многозначительность, которая, впрочем, не была в дефиците в Голливуде в последнее время. Шутки о том, что Вильнев — репликант по отношению к Скотту, уже давно заполонили интернет. И кто мы такие, чтобы их игнорировать.





Основной идейный пласт «Бегущему» достался в наследство от Скотта. И даже не от первого фильма, а от всего его творчества, включая «Прометея» и последнего «Чужого». Рассуждения о сверхчеловеке, создании и создателе, библейские мотивы — все будет, но не повторять же Вильневу то, что уже было сказано 35 лет назад. Поэтому он увлеченно играет в постмодернизм, прерываясь на красивые длинные планы, в чем уподобится своему герою: Кей — покорный репликант, для которого нехарактерно бунтовать и показывать зубки. Он печальными глазами наблюдает за происходящим и, видимо, рефлексирует. Правда в том, что без оглядки на оригинального «Бегущего» картина Вильнева — неимоверно затянутый сборник цитат в фантастических декорациях. Неплохой вариант для тех, кто впечатляется «Гравитацией» и поздним Маликом.





Фильм Скотта, сейчас уже сложно в это поверить, провалился в прокате, но стал культовым для истории кино и для фанатов жанра. «Бегущий» Вильнева имеет все шансы стать самым кассовым фильмом месяца и почти никаких — войти в историю, пусть даже репликанты сильнее и находчивее своих создателей.