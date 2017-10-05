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Признать виновными, но освободить в зале суда. В Минске огласили приговор трем чиновникам
В Минском городском суде огласили приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывших первого заместителя министра транспорта Беларуси Евгения Рогачева, первого заместителя начальника БелЖД Владимира Михайлюка и заместителя генерального директора ГП «Белинтертранс» БелЖД Владислава Лембиевского. Их приговорили к 3−5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года. Приговор присутствующие встретили аплодисментами.
Зал судебных заседаний в день оглашения приговора полон людей. В толпе кроме журналистов — родственники, коллеги и друзья обвиняемых. Потерпевших в суде нет. Сами обвиняемые ходят в камере и улыбаются — настроение хорошее.
Согласно постановлению суда первый заместитель главы Минтранса Евгения Рогачева признали виновным по ч. 3 ст. 424 УК (злоупотребление властью) и приговорил его к 4-м годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на 5 лет.
Первого заместителя начальника БелЖД Владимира Михайлюка суд приговорил к четырем годам лишения свободы и признал его виновным по ч. 3 ст. 424 УК, а также по ч. 2 ст. 269 УК (порча земель). Также Михайлюк лишен права занимать административные должности сроком на 5 лет, без конфискации имущества.
Заместителя генерального директора ГП «Белинтертранс» БелЖД Владислава Лембиевского суд также признал виновным в злоупотреблении властью и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением права занимать должности, без конфискации имущества.
Однако суд отсрочил всем исполнение наказание на три года, изменив на подписку о невыезде и отменив арест имущества. Обвиняемых освободили в зале суда. Приговор присутствующие встретили аплодисментами.
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Трое подсудимых с обвинением не согласны и утверждают, что преступления они не совершали. Об этом они сказали в своем последнем слове.
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