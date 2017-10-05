Признать виновными, но освободить в зале суда. В Минске огласили приговор трем чиновникам

В Минском городском суде огласили приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывших первого заместителя министра транспорта Беларуси Евгения Рогачева, первого заместителя начальника БелЖД Владимира Михайлюка и заместителя генерального директора ГП «Белинтертранс» БелЖД Владислава Лембиевского. Их приговорили к 3−5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года. Приговор присутствующие встретили аплодисментами.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Зал судебных заседаний в день оглашения приговора полон людей. В толпе кроме журналистов — родственники, коллеги и друзья обвиняемых. Потерпевших в суде нет. Сами обвиняемые ходят в камере и улыбаются — настроение хорошее.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно постановлению суда первый заместитель главы Минтранса Евгения Рогачева признали виновным по ч. 3 ст. 424 УК (злоупотребление властью) и приговорил его к 4-м годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на 5 лет.



Владимир Михайлюк

Первого заместителя начальника БелЖД Владимира Михайлюка суд приговорил к четырем годам лишения свободы и признал его виновным по ч. 3 ст. 424 УК, а также по ч. 2 ст. 269 УК (порча земель). Также Михайлюк лишен права занимать административные должности сроком на 5 лет, без конфискации имущества.



Владислав Лембиевский

Заместителя генерального директора ГП «Белинтертранс» БелЖД Владислава Лембиевского суд также признал виновным в злоупотреблении властью и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением права занимать должности, без конфискации имущества.

Однако суд отсрочил всем исполнение наказание на три года, изменив на подписку о невыезде и отменив арест имущества. Обвиняемых освободили в зале суда. Приговор присутствующие встретили аплодисментами.

Напомним, о задержании Рогачева, Михайлюка и Лембиевского стало известно в декабре 2015 года, хотя этот факт в Следственном комитете, КГБ и МВД не подтверждали. Больше года о ходе расследования ничего не было известно. За несколько дней до начала судебного заседания стало известно, что подсудимых обвиняют по ст. 424 УК РБ «Злоупотребление властью или служебными полномочиями»: Владимира Михайлюка по ч. 2 и 3, Евгения Рогачева и Владислава Лембиевского — по ч. 3. Суд над фигурантами уголовного дела начался 14 апреля текущего года. В ходе судебного заседания выяснилось, что под стражу Михайлюка, Лембиевского и Рогачева взяли 30 ноября 2015 года. По сообщению прокурора, нарушение закона подсудимыми совершалось с 2010 до 2015 года. Обвиняемым вменялось, что они организовали расформирование рефрижераторных секций, а затем формирование рефрижераторных сцепов и передачу их частному предприятию «Сифуд-Сервис». Сделка производилась на невыгодных для государства условиях, чем был причинен ущерб в 16 тысяч базовых величин (368 000 рублей). Действия группы привели к сокращению штата вагонного депо Молодечно — около 50 человек ушли с предприятия. Владимира Михайлюка, помимо этого, обвиняли в том, что он, пользуясь служебным положением, неоднократно отправлял жену на автомобиле «Сифуд-Сервис» в Вильнюс. А также незаконно выкопал возле своего дома два пруда, чем нарушил плодородный слой почвы и нанес ущерб природе. Трое подсудимых с обвинением не согласились и утверждали, что преступления они не совершали. Об этом они сказали в суде в последнем слове.