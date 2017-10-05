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Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победно стартовали в Восточно-Европейской лиге

06.10.2017 14:20 — Разное | Tut.by  
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Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» 5 октября успешно начали выступление в новом розыгрыше Восточно-Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: bc-tsmoki.by

В стартовом поединке первого тура в словацких Пьештянах минчанки взяли верх над литовским клубом «Сиренос» из Каунаса — 69:63 (22:12, 23:20, 17:14, 7:17).

На протяжении трех четвертей команда Андрея Вавлева полностью владела инициативой. В заключительном периоде соперницы стали стремительно сокращать разрыв, но в итоге белорусская дружина сумела добиться победы с разницей в 6 очков.

Самой результативной в составе победительниц оказалась опытная центровая Виктория Гаспер, в активе которой 20 очков.

Сегодня «Цмокi» сыграют с казахстанской «Астаной», которая накануне крупно проиграла хозяйкам турнира «Пьештянам» — 47:83.

В заключительный день соревнований, 7 октября, обладательницы Кубка Беларуси встретятся со словацкой дружиной.

Еще один белорусский представитель в этом турнире минский «Горизонт» свой стартовый этап проводил в сентябре в Лиепае (Латвия) и потерпел 3 поражения: от турецкого «Измира» — 41:71, ливанского «Бейрута» — 62:72 и шведского «Лулео» — 44:75.

Второй тур соревнований пройдет в начале декабря. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» сыграют в Риге против местного ТТТ, каунасских «Сирен» и шведского «Умео». Спортсменки «Горизонта» в литовской столице встретятся с вильнюсским «Кибиркштисом», латвийской «Лиепаей» и «Апелдорном» из Нидерландов.

 
 
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Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" 5 октября успешно начали выступление в новом розыгрыше Восточно-Европейской лиги.

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