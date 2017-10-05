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Петровский: Запад рассчитывал на "мягкость" Мадуро

06.10.2017 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Беларусь совпал с крайне непростым периодом в истории Боливарианской республики, когда затяжной политический и экономический кризис, расслоение общества, внешнее давление со стороны США крайне осложняют положение действующего президента.

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© Sputnik/ Александр Шурмелев
Видеофакт: как Мадуро открывал памятник Боливару в Минске

На церемонии открытия памятника Симону Боливару в Минске с участием вице-премьера Владимира Семашко Николас Мадуро выразил надежду, что народ его страны "найдет пути, чтобы идти мирным курсом". Удастся ли лидеру Венесуэлы выстоять под напором огромного количества негативных факторов и проблем? Политический эксперт Петр Петровский поделился с радио Sputnik Беларусь своим мнением по этому вопросу.

 "Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Николасом Мадуро подчеркнул, что подобный путь проходила и наша страна в 90-е годы, когда она проводила конституционную реформу, которой были слишком сильно недовольны наши западные партнеры из евроатлантического сообщества. То же самое мы видим в Венесуэле. Запад рассчитывал на «мягкого» лидера, который сменит Уго Чавеса, однако действующий лидер продемонстрировал крепкую политическую волю", — говорит эксперт.

Выдержит ли Мадуро жесткий прессинг запада и удастся ли ему провести конституционную реформу? Мнение политического эксперта Петра Петровского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.  

 
Теги: Минск
 
 
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Политический эксперт Петр Петровский прокомментировал радио Sputnik Беларусь визит Николаса Мадуро в Беларусь, открытие памятника Симону Боливару в Минске и...

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