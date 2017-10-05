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Петровский: Запад рассчитывал на "мягкость" Мадуро
06.10.2017 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Минске" title="Видеофакт: как Мадуро открывал памятник Боливару в Минске" class="">
© Sputnik/ Александр Шурмелев
На церемонии открытия памятника Симону Боливару в Минске с участием вице-премьера Владимира Семашко Николас Мадуро выразил надежду, что
"Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Николасом Мадуро подчеркнул, что подобный путь проходила и наша страна в 90-е годы, когда она проводила конституционную реформу, которой были слишком сильно недовольны наши западные партнеры из евроатлантического сообщества. То же самое мы видим в Венесуэле.
Выдержит ли Мадуро жесткий прессинг запада и удастся ли ему провести конституционную реформу? Мнение политического эксперта Петра Петровского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Политический эксперт Петр Петровский прокомментировал радио Sputnik Беларусь визит Николаса Мадуро в Беларусь, открытие памятника Симону Боливару в Минске и...
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