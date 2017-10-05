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МИД: Споры вокруг БелАЭС политизированы
06.10.2017 15:20 — Разное | Ежедневник
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заверил, что Беларусь заинтересована в том, чтобы эта станция была построена по самым высоким мировым стандартам безопасности.
Министр отметил, что в Беларуси гордятся новыми экономическими направлениями, которые развиваются в стране, - это атомная энергетика, космические исследования, биохимические, информационные технологии. В 2019 году будет введен в строй первый блок первой в национальной истории атомной станции, сообщает
"Вокруг этой темы существует много дискуссий, они зачастую, даже в подавляющем большинстве случаев политизированы, искусственно созданы. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы, памятуя о том, что пережили в 1986 году из-за Чернобыля, заинтересованы в том, чтобы эта станция была построена по самым высоким мировым стандартам безопасности, прежде всего, стандартам МАГАТЭ", - сказал Владимир Макей.
"Мы приглашали сюда несколько миссий МАГАТЭ, они посещали во главе с руководителем МАГАТЭ эту станцию, встречались с экспертами в Беларуси. Мы выполнили все требования и все обязательства, которые брали на себя в рамках соответствующих международных договоренностей. Более того, хотя мы этого могли и не делать, мы присоединились к требованиям Европейской комиссии по проведению стресс-тестов атомной станции, по изучению устойчивости станции в различных условиях. Сегодня мы работаем вместе с Европейской комиссией по анализу результатов этих стресс-тестов", - рассказал министр.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заверил, что Беларусь заинтересована в том, чтобы эта станция была построена по самым высоким мировым стандартам...
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