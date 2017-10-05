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МИД: Споры вокруг БелАЭС политизированы

06.10.2017 15:20 — Разное | Ежедневник  
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МИД: Споры вокруг БелАЭС политизированы

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заверил, что Беларусь заинтересована в том, чтобы эта станция была построена по самым высоким мировым стандартам безопасности.

Министр отметил, что в Беларуси гордятся новыми экономическими направлениями, которые развиваются в стране, - это атомная энергетика, космические исследования, биохимические, информационные технологии. В 2019 году будет введен в строй первый блок первой в национальной истории атомной станции, сообщает БЕЛТА.

"Вокруг этой темы существует много дискуссий, они зачастую, даже в подавляющем большинстве случаев политизированы, искусственно созданы. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы, памятуя о том, что пережили в 1986 году из-за Чернобыля, заинтересованы в том, чтобы эта станция была построена по самым высоким мировым стандартам безопасности, прежде всего, стандартам МАГАТЭ", - сказал Владимир Макей.

"И сегодня, какие бы инсинуации ни запускались относительно Белорусской атомной станции с подачи, в первую очередь, политически ангажированных кругов Литвы, "бойкота" станции не получается, даже со стороны самых ближайших союзников Вильнюса. Поэтому я хотел бы, чтобы вы просто понимали, знали и услышали нас - мы ни в коей мере не собираемся нарушать международные обязательства, которые Беларусь взяла на себя в рамках развития атомной энергетики. Наоборот, мы как чернобыльская страна крайне заинтересованы в том, чтобы эта станция была максимально безопасной", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он заверил, что белорусская сторона работала, работает и будет работать очень тесно с Международным агентством по атомной энергии.

"Мы приглашали сюда несколько миссий МАГАТЭ, они посещали во главе с руководителем МАГАТЭ эту станцию,  встречались с экспертами в Беларуси. Мы выполнили все требования и все обязательства, которые брали на себя в рамках соответствующих международных договоренностей. Более того, хотя мы этого могли и не делать, мы присоединились к требованиям Европейской комиссии по проведению стресс-тестов атомной станции, по изучению устойчивости станции в различных условиях. Сегодня мы работаем вместе с Европейской комиссией по анализу результатов этих стресс-тестов", - рассказал министр.

"Еще раз хотел бы заверить вас, что мы ни в коей мере не стараемся уйти от обсуждения этих вопросов, мы, наоборот, заинтересованы, чтобы эта станция была построена по самым безопасным мировым стандартам, - заявил Владимир Макей. - Мы как официальные представители Беларуси участвуем в различных международных форумах и мероприятиях, очень часто сталкиваемся с этим, даем все разъяснения. Но, к сожалению, наши соседи, наши партнеры пытаются политизировать этот вопрос".

"Более того, тот реактор, который мы у себя строим, является, по оценкам экспертов многих стран, абсолютно надежным. Этот реактор строит не только Беларусь, но и строит ряд государств ЕС - и Болгария, и Венгрия собирается строить его, и Финляндия. А в других регионах - на Ближнем Востоке, в Турции, насколько мне известно, - Россия тоже собирается строить реакторы подобного типа", - добавил глава внешнеполитического ведомства.
 

 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заверил, что Беларусь заинтересована в том, чтобы эта станция была построена по самым высоким мировым стандартам...

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