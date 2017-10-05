Накануне отборочного матча ЧМ-2018 против голландцев рулевой сборной Беларуси Игорь Криушенко вместе с защитником национальной дружины Сергеем Политевичем держали ответ перед медиа. В числе прочего они ответили на вопросы о нарушениях режима после игры с Люксембургом и о выбежавшем на поле болельщике на матче БАТЭ — «Арсенал», сообщает официальный сайт АБФФ.



Игорь Криушенко. Фото: abff.by

— Вопрос по капитану еще открыт?

— Еще открыт. Есть кандидатуры, поэтому взвешенно подойдем, и я думаю, сегодня вечером этот вопрос уже закроем.

— Какая атмосфера сейчас в команде?

— Атмосфера рабочая. Все понимают, что предстоит серьезный матч, легким его не ожидают. Поэтому скажу так, сосредоточенно-рабочая атмосфера. Никто не перегибает какие-то моменты, все спокойно готовятся.

— После прошлой игры вы говорили, что были нарушения дисциплины, с чем вы связали результат. На этом сборе было все хорошо?

— Ну, во-первых, не я сказал, что нарушали, не я сказал, что с этим связано. Немножко правильно расставляйте акценты. Я какой-то момент подтвердил, какой-то не подтвердил. Опять же, это было не после игры, а по прошествии какого-то времени. Команда готовится, команда понимает и, надеюсь, результат будет хороший для нас. Что именно хороший результат? Это положительный результат, очки.

— Сергей, как была воспринята критика главного тренера после матча? Обсуждали в команде?

Сергей Политевич: К сожалению, не слышал, что происходило сразу после игры, потому что я не играл, меня не было на игре. Сейчас все понимают, что нужно в какой-то степени реабилитироваться после тех поражений. Тренерский штаб донес до команды то, что хотел донести. Ребята поняли и, надеемся, будет другой результат на этих матчах.

— Не жалеете, что не вызвали Брессана?

— Выбор сделан. Выбор взвешенный. Могу чуть пожалеть, что не приехали травмированные. Надеюсь, кого вызвали — должным образом заменят тех, кто получил травмы. Решение по Брессану взвешенное, чего здесь жалеть.

— Чем Ренан хуже тех, кто приехал?

— Давайте я не буду рассказывать про достоинства тех, кого вызвал и недостатки тех, кого не вызвал. Решение принято и, я считаю, оно имеет право на жизнь.

— Почему остановились на вызове Ковалева?

— Я могу сказать достоинства футболиста — скорость, дриблинг, возможность разгонять атаки. За это он был вызван

— Сергей, что вы можете, как игрок, сказать про историю с рестораном?

Сергей Политевич: Про это была сказано многое, не хочется опять эту тему поднимать. Каждый футболист и каждый человек делает свой выбор. Если кто-то поступил так, значит, он этого так хотел и теперь пожинает плоды. В голову никому не залезешь. Команда про это не знала. Каждый делает свой выбор.

— Людас Румбутис говорил, что чувствует, что его ребята растут в психологическом плане. Сейчас в составе много игроков из белорусского чемпионата. Может, вы видите прогресс хотя бы в психологическом плане?

— Я надеюсь на это. Говорил на предыдущей пресс-конференции, что в плане командной тактики сделали шаг вперед. Для психологии нужны удачные матчи. Любую психологию нужно подкреплять. Надеюсь, что все футболисты достаточно сильные в этом плане. Как сказал Сергей, из поражения главное сделать правильный вывод, двигаться вперед и стараться в следующем матче реабилитироваться. В этом плане, надеюсь, команда движется в правильном направлении.

— Сергей, как не развалиться после первого пропущенного гола?

Сергей Политевич: Не пропускать первый гол. И потом не нужно думать, что делать дальше. Мы играем дома, главное — не пропустить. Все говорят, что нельзя говорить о какой-то ничьей. Но для нас и одно очко — положительный результат. Если выиграем, то никто не будет против. Мы будем для этого играть. Но если сыграем 0:0 — я думаю, никто сильно не расстроится.

— Александр Глеб сказал, что за последние 10−15 лет это самая слабая сборная. Не обидно слышать и в свой адрес такие слова, с учетом, что вы возглавляете команду половину отборочного цикла?

— Александр Глеб не работал тренером, и судить со стороны — достаточно просто. Уважаю его как футболиста, наверное, один из сильнейших белорусских футболистов. Но еще раз говорю — чтобы рассуждать, нужно окунуться в это.

— По информации, на матч продано более 8000 билетов. Вас эта цифра радует?

— Конечно. Когда приходят люди, поддерживают и болеют за команду — я думаю, и самим футболистам приятно играть в такой атмосфере. Надеюсь, за сегодня-завтра еще больше будет болельщиков. Постараемся, сыграть для них и порадовать.

— Не исключаете, что люди идут на голландцев?

— В голову никому не залезешь, но надеюсь, что идут не только на голландцев, но и поддержать свою сборную.

— Матч БАТЭ — Арсенал ознаменовался выбеганием на поле болельщика . Завтра матч опять на «Борисов-Арене», ничего исключать нельзя. Как вы относитесь к подобным вещам?

— (смеется) У человека, наверное, было желание как-то самоутвердиться, совершить какой-то поступок на глазах большого количества людей. Он это сделал. Как говорится, это дело каждого. Единственное, может немножко неадекватное наказание последовало. Ну, а как к этому относиться? Как к части жизни. По-другому не отнесешься.



Фото: ru.uefa.com

Календарь оставшихся матчей в группе «А»:

7 октября

Швеция — Люксембург, Беларусь — Нидерланды, Болгария — Франция.

10 октября

Франция — Беларусь, Люксембург — Болгария, Нидерланды — Швеция.

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Всего от Европы на чемпионате мира в 2018 году выступят 14 сборных, включая сборную России, которая на правах хозяйки мундиаля освобождена от отбора.