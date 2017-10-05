Победить безработицу к 1 мая в Беларуси хоть и не получилось , но официально нетрудоустроенных в стране стало заметно меньше. Если на начало года их было 35,3 тысячи человек, то на 1 сентября — на 5600 человек меньше. И если раньше в центры занятости очередь занимали еще ночью, то сейчас уровень безработицы сокращается пятый месяц подряд, в столице и вовсе даже закрыли два центра занятости. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что сейчас происходит в службах занятости, в каких специалистах нуждаются наниматели и на какие позиции претендуют соискатели.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

«Востребованы предложения, где требуется неквалифицированный труд»

В бобруйском центре занятости утром немноголюдно — своей очереди на прием к специалистам ожидает не более десятка человек. Ирина Дудаль по образованию овощевод, работать по специальности довелось около четырех лет. Декретный отпуск, пребывание в колонии — вернуться в профессию женщина уже не рассчитывает.

— Прихожу трудоустраиваться второй раз. Сперва предложили три вакансии — дворника, швеи на обувной фабрике, уборщицы на «Белшине». Первая вакансия оказалась занята, вторая не подошла из-за проблем по зрению, с третьего места так и не перезвонили, — говорит Ирина. После повторного обращения в управление она все же рассчитывает трудоустроиться дворником или же уборщицей.

Двадцатилетний Иван по образованию электрик. После окончания колледжа работал у частников без оформления, поэтому по документам опыта и стажа работы не имеет. Говорит, что его устроила бы любая вакансия, даже не по специальности. «Согласен на 400−450 рублей в месяц», — говорит мужчина.

— Очень востребованы предложения, где требуется неквалифицированный труд. Дворники, уборщицы, грузчики, помощники воспитателя в детском саду — такие вакансии уходят в первую очередь, — говорит заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома Наталья Окрут.

По ее словам, несколько раз в неделю специалисты управления принимают участие в заседаниях комиссии по трудоустройству, куда приходят нуждающиеся в работе бобруйчане.

— Конечно, среди них нет врачей или же педагогов. Это люди без специальности или же те, кто длительное время не работал.

Для тех, кто готов учиться, управление готово предложить различные курсы, где можно получить специальности машиниста, кровельщика, штукатура, контролера-кассира, повара, продавца. Предприятия «Бобруйсктрикотаж» и «Легпромразвитие» подали заявки на швей 4-го разряда, которые после обучения будут гарантированно трудоустроены.

В Бобруйске на 1 октября зарегистрировано 798 безработных, которым предлагается 938 вакансий. Число бобруйчан, которые нуждаются в трудоустройстве, постепенно сокращается, обращений к специалистам становится все меньше и меньше. Еще в июле коэффициент напряженности (соотношение вакансий и соискателей) составлял 1,1, сейчас этот показатель колеблется в пределах 0,8−0,9.

«Предлагают 500−700 рублей, а я получал в два-три раза больше»

В межрайонный отдел трудоустройства «Московский, Октябрьский» в Минске мы пришли около полудня — в коридорах сидит с полсотни человек: кто-то пришел, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, кто-то «ищет содействия в трудоустройстве», кто-то — хочет узнать о бесплатном обучении, а кто-то — просто за компанию со своим другом или родственником.



Фото: Владислав Ковалевский

Безработный Сергей рассказывает, что уже полгода ищет работу водителя. Раньше мужчина работал дальнобойщиком, потом компания закрылась. Подходящую работу пока не нашел: не устраивает зарплата.

— Вакансии водителя есть, и немало. Но меня не устраивают зарплаты: предлагают 500−700 рублей, а я получал в два-три раза больше. Хотя, кажется, еще пару месяцев носом покручу и соглашусь даже на такую работу. Жить же за что-то надо.

— Я свою работу пропил, — честно признается один из безработных, который не захотел называть своего имени. С последних мест работы мужчину уволили по статье — и найти новую работу ему сейчас «тяжелее, чем остальным».

В очереди к специалисту отдела трудоустройства сидит Григорий, который, по собственному признанию, безработный уже два года.

— Сначала искал работу сам, через знакомых, потом пришел в центр занятости и стал на учет. Какую работу ищу? Да хоть какую. У меня проблемы со здоровьем — нельзя поднимать тяжести. Почтальоном не смог устроится, грузчиком — тоже. Хотел дворником — но это не так уж просто .

— Дворники на самом деле нужны, — добавляет пенсионерка, сидящая напротив. — Просто организации не хотят подавать вакансии в отдел трудоустройства. Многие претендуют на такую работу, просто чтобы не быть тунеядцами. Но работа им на самом деле не нужна — с такими не хотят иметь дело.

Сама женщина ищет «хоть какую низкоквалифицированную работу», чтобы была «хоть какая прибавка к пенсии».

Встречаются в центре занятости и те, кому чуть за двадцать. Егор пришел в отдел трудоустройства впервые — хочет стать на учет как безработный. Несколько лет назад молодой человек окончил колледж электроники и с тех пор нигде не работал.

— Хотел поступить в университет, но не поступил. С деньгами проблем не было: я подрабатывал тем, что чинил компьютеры знакомым, родители помогали. Но сейчас я ищу работу: нужен опыт, не могу же я всю жизнь тунеядцем быть. Конечно, в первую очередь ищу в интернете, а в отдел трудоустройства посоветовала прийти мама — может, чем-нибудь да помогут.

Многодетная мама Екатерина пришла в центр занятости для того, чтобы переучиться. Женщина работала воспитателем в детском саду — и сейчас хочет «попробовать что-нибудь новое».

— Я была в декретном отпуске, потом работала по полученной специальности в детском саду. Мне хочется как-то развиваться дальше, хочется попробовать себя в другом направлении. Например, я хотела бы заниматься ведением складского учета, стать завхозом. Пришла в центр занятости, потому что хочу пройти переобучение, а потом уже буду искать работу по новой специальности.

Председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович рассказывает, что сегодня в столице зарегистрировано 3,2 тысячи безработных. При этом вакансий для них в четыре раза больше — 12,7 тысячи.

— Если раньше количество вакансий по рабочим специальностям резко сократилось, то сегодня ситуация постепенно выравнивается — есть вакансии на любой вкус, — рассказывает председатель комитета. — Безработных в городе становится меньше. В целом ситуация на рынке труда характеризуется снижением напряженности, сокращением вынужденной неполной занятости и сокращением масштабов высвобождения работников, в то же время растет спрос на кадры. К сожалению, количество уволенных работников все еще превышает число принятых на работу, однако это говорит о наличии конкуренции на рынке.

После того как весной президент « заморозил » декрет о тунеядцах, стало меньше тех, кто приходил стать на учет по безработице, но в поисках работы на самом деле был не заинтересован.

— Стало меньше регистрироваться людей только из-за статуса. Те, кто хочет найти работу, ее найдут — работа сегодня в городе есть, — говорит Жанна Романович.

Из-за того что многие становились на учет лишь ради статуса, в прошлом был большой спрос на неквалифицированные специальности. Например, конкурс на вакансию сторожа был 123 человека, на уборщика — 47 человек на место. Сейчас, как говорит председатель комитета, ажиотаж спал:

— Хотя конкуренция на вакансии сторожа, дворника или рабочего зеленого строительства все еще есть. Если говорить о трудонедостаточных и трудоизбыточных профессиях, то в городе по-прежнему в избытке экономистов и юристов и недостаток кадров в строительной отрасли, начиная от рабочих и до инженеров, по-прежнему не хватает врачей и среднего медицинского персонала.

С 1 сентября в Минске закрыли два отдела трудоустройства — «Заводской» и «Фрунзенский». После оптимизации в столице осталось три крупных равнозначных отдела по обслуживанию граждан.

— Это связано с тем, что мы в целом меняем подходы к работе государственной службы занятости. После того как закончится ремонт и реконструкция здания по Берестянской, 20, будет создана единая городская служба занятости. Туда смогут приезжать все, кто хотел бы обратиться за содействием в трудоустройстве. Это поможет нам еще более эффективно организовать работу различных отделов служб занятости. Например, мы открыли отдел по работе с нанимателями. Мы понимаем, что основополагающая роль в содействии занятости населения — это наниматель, поскольку он сообщает нам о вакансии, диктует условия и он же принимает окончательное решение о приеме на работу. Мы будем работать, чтобы упростить дорогу безработного к работе. Ведь когда есть единый центр, легче будет регулировать потоки людей, легче работать с горящими вакансиями, вести банк вакансий и актуализировать его.

Какие специалисты востребованы у нанимателей

В центре занятости Могилева тихо и немноголюдно. К списку имеющихся вакансий на полстены подходят редко. В основном посетители стразу направляются в кабинеты к специалистам.

Ощущение, что большинство соискателей суеверны, не покидает — о поисках работы говорят весьма неохотно, от фото категорически отказываются. Да и те, кто уже нашел вакансию и завершает трудоустройство, несловоохотливы и с ходу заявляют о «нефотогеничности».





— Водителем устроился. Довольно быстро. Был на заработках в России — вот вернулся. Там перестали хорошо платить. А тут — семья, своя квартира: все лучше, чем на чужбине горбатиться. А то, что зарплата небольшая, так огород поможет, — говорит мужчина, представившийся Михаилом. Пожалуй, самый разговорчивый из всех, кто не удрал, услышав вопросы журналиста.

Могилевчанка Елена пришла подыскать вакансию сыну. Тот окончил в этом году университет, учился на платном. На вопрос, почему взрослый парень не ищет работу сам, женщина лишь вздыхает:

— Он говорит, что ничего нет. Ну не может такого быть! Я пришла сама посмотреть, правда ли это. Вот же — целый список вакансий! Есть из чего выбрать.

Нашла ли в итоге что-то для сына Елена, узнать не удалось — ее у стенда уже не застали. Зато обнаружили Светлану. Женщина коротко объяснила, что была предпринимателем — торговала на рынке одеждой, но пришлось закрыться, потому что «вы сами понимаете, каково сейчас ипэшникам». Женщина по специальности — бухгалтер, но согласна почти на любую работу — она одна растит дочь.

— А я вот вам сейчас расскажу всю правду, как долго я работу ищу и как меня прокатывали по телефонам, которые тут на стене написаны. Так меня точно никуда потом не возьмут. Где честных любят? — отказывается от беседы мужчина.





В центре занятости предлагают более тысячи вакансий: от слесарей, продавцов, преподавателей до начальников, руководителей и генерального директора. На одного соискателя приходится 2−2,5 вакансии, сказала первый заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома Мария Шапневская.

На 5 октября на сайте управления по труду было 672 рабочие вакансии: требовались электросварщики, штукатуры, трактористы, станочники, слесари, продавцы, повара, официанты, крановщики, каменщики, грузчики, дворники в учреждения образования и горисполком, водители. Режим работы — от трехсменного до 4-часового в день (на полставки). Рабочие требовались как на крупные предприятия, так и в небольшие частные фирмы. Размер зарплаты — от 66 (ремонтировщик обувных колодок в ООО «Обувь» на четверть ставки) до 800 рублей (электросварщик ручной сварки, ООО «Бикор).

Вакансий специалистов — в два раза меньше: 345 предложений, а разбежки в зарплате — больше. Причем обязательное требование в большинстве случаев — наличие высшего образование и опыта.

Так, необходимы артисты в драмтеатр (зарплата — 265 рублей), воспитатели в детские сады (280−300 рублей), врачи в учреждения здравоохранения, образования и даже в тюрьму (150−851,74 рубля в зависимости от ставки и категории). Медсестрам готовы платить 150−512 рублей.

— Работники медицинской сферы востребованы, как всегда: нужны и врачи, и медсестры, и санитарки. Также требуются инженерно-технические работники, — отметила Мария Шапневская.

В базе вакансий хватает предложений главного инженера, бухгалтера, энергетика, инженеров различного профиля, прорабов, начальников и руководителей.

Коммерческому агенту с опытом и знанием английского и турецкого языков ООО «Гамма Вуд» готово платить 800 рублей. А на «Мясомолпроме» ждут генерального директора на зарплату 958,23 рубля. Будущему директору ООО «Унимодус Могилев» нужно иметь как минимум 5-летний опыт, знать английский и литовский языки, а также специфику бизнеса. Зарплату обещают в размере 265 рублей. «Могилевлифтмаш» директору филиала в Быховском районе с опытом работы в сельском хозяйстве готов предоставить жилье и зарплату 1050 рублей.

Самую маленькую зарплату предлагают преподавателю в Могилевском институте МВД — 60 рублей на 0,25 ставки с двухсменным графиком работы. Самую большую — 1500 рублей — руководителю ОАО «Могилевхлебопродукт», который должен обладать стажем работы в сельском хозяйстве.

По словам Марии Шапневской, сейчас востребованы работники в строительной сфере, а также работники сферы обслуживания, и спрос на них не падал. «Соискатели часто ищут работу вахтера, контролера — чтобы был сменный график, — но таких вакансий у нас нет», — отметила замначальника управления.

Те, кто не может найти работу по специальности, могут пройти курсы переобучения. Этой возможностью за 9 месяцев воспользовались 365 человек. Они переквалифицировались в официантов, поваров, парикмахеров, слесарей. Сейчас собирают группу для обучения на водителя троллейбуса.

— В сезон урожая традиционно отправляем желающих на оплачиваемые общественные работы в сельские хозяйства по всей области. Сейчас у нас так работает 7 бригад, выезжают ежедневно от центра занятости, — сказала Мария Шапневская.