Немецкий автогигант пересмотрит позиционирование чешского бренда. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в немецком концерне — руководство Volkswagen пришло к выводу, что у Skoda слишком много конкурентных преимуществ перед продукцией, выпускаемой под материнским брендом.





В самом деле, в Европе многие потребители задаются вопросом — к чему покупать, например, Golf, если можно сэкономить и взять Octavia с фактически таким же набором потребительских качеств? В этой связи некоторые эксперты считают, что в Вольфсбурге, мол, сами вырастили «каннибала», который и Volkswagen не подавится и еще Audi «на закуску» оставит. Если верить Reuters, в Volkswagen назревает серьезный внутренний конфликт интересов, который необходимо будет уладить.

Уже сейчас рассматриваются возможность переноса производства некоторых моделей Skoda в Германию, где имеются незагруженные производственные мощности (в частности, из-за падения спроса на Golf и Passat) и увеличение платежей за использование технологий и наработок Volkswagen Group. Преимуществом Skoda является также более низкая оплата труда в Чехии — в среднем рабочие в стране получают 10,1 евро в час, в то время как в немецкой автоиндустрии этот показатель составляет 38,7 евро. В итоге только за последние три года операционная прибыль Skoda увеличилась вдвое и составила 1,2 миллиарда евро в прошлом году.

На сообщение Reuters уже отреагировал премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, который собирается встретиться с управленцами и представителями профсоюза Skoda для прояснения ситуации относительно сохранения производства Skoda в стране. Вопрос теперь в том, насколько сильно в Volkswagen решатся «укусить кормящую руку» в своем стремлении «поставить Skoda на нужное место» во внутренней иерархии брендов концерна.