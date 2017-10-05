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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении БАТЭ

06.10.2017 16:52 — Разное | Tut.by  
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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении клуба БАТЭ из-за инцидента в матче групповой стадии с лондонским «Арсеналом», когда во время игры на поле выбежал зритель с бело-красно-белым флагом.


Фото: Александр Строк

Дело будет рассмотрено 19 октября на заседании управления по контролю, этике и дисциплине УЕФА, сообщает uefa.com.

Выбежавшим на поле оказался Александр Венгерский из Вилейки, наблюдавший за игрой из фан-сектора «Арсенала». Он был задержан, суд приговорил его к 10 суткам административного ареста.

Как сообщает Белсат, Александр Венгерский, который отбывает арест в изоляторе временного содержания в Борисове, объявил голодовку в знак поддержки заключенных, которые сейчас находятся за решеткой. Правозащитникам об этом сообщил активист из Вилейки Алексей Сюдак, которому арестант прислал письмо.

«Я, Вянгерскі Аляксандр, знаходзячыся в ІЧУ Барысаўскага раёна, 5.10.2017 абвяшчаю галадоўку ў сувязі з тым, што не згодны з артыкулам 23.4 КаАП, паколькі супрацоўнікі праваахоўных органаў давалі розныя паказанні, а аднаго з іх я ўбачыў у залі суда ўпершыню. З майго боку непадпарадкавання і знявагі супрацоўнікаў міліцыі не было», — говорится в письме.

 
 
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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении клуба БАТЭ из-за инцидента в матче групповой стадии с лондонским "Арсеналом", когда во время игры на поле выбежал...

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