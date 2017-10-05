ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивацевичском районе пенсионер отгонял с поля коз и попал под комбайн

06.10.2017 16:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кормоуборочный комбайн наехал на пенсионера в Ивацевичском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел 5 октября около 15 часов на сельскохозяйственном поле вблизи деревни Доманово. Во время уборки кукурузы под жатку кормоуборочного комплекса КВК-800 попал 86-летний местный житель. С тяжелыми травмами мужчину доставили в Ивацевичскую центральную районную больницу, где в ночь на 6 октября он скончался от полученных телесных повреждений.

Со слов односельчан, пенсионер пас коз вблизи комбайна. Чтобы животные не попали под работающую технику, он попытался отогнать их с поля, но сам стал жертвой.

В отношении 54-летнего механизатора, управлявшего комбайном, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данному факту в отношении 54-летнего механизатора, управлявшего комбайном, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кисляк: cанкции США к RT - часть большого наступления на Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика