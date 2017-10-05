В Ивацевичском районе пенсионер отгонял с поля коз и попал под комбайн

Кормоуборочный комбайн наехал на пенсионера в Ивацевичском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел 5 октября около 15 часов на сельскохозяйственном поле вблизи деревни Доманово. Во время уборки кукурузы под жатку кормоуборочного комплекса КВК-800 попал 86-летний местный житель. С тяжелыми травмами мужчину доставили в Ивацевичскую центральную районную больницу, где в ночь на 6 октября он скончался от полученных телесных повреждений.

Со слов односельчан, пенсионер пас коз вблизи комбайна. Чтобы животные не попали под работающую технику, он попытался отогнать их с поля, но сам стал жертвой.

В отношении 54-летнего механизатора, управлявшего комбайном, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси.