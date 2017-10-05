МОК приостановил работу Национального олимпийского комитета Бразилии

Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил работу Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии. Об этом говорится в заявлении МОК, которое опубликовано на официальном сайте организации.

Такое решение было принято в связи с арестом председателя НОК Бразилии и главы оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлоса Артура Нузмана по подозрению в коррупции.

Функционер подозревается в даче взятки в размере 2 млн долларов за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр. Арест состоялся в рамках операции «Нечестная игра», которая началась в сентябре текущего года, когда в доме Нузмана и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Расследование дела, которое началось еще девять месяцев назад, проводится Бразилией в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуды.

Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.

В начале марта французская газета Le Monde сообщила, что бразильский бизнесмен, имя которого не называлось, заплатил 1,5 млн долларов сыну занимавшего тогда пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций и члена МОК Ламина Диака для того, чтобы чиновник проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро. Комитет по этике МОК начал расследование, касающееся этого платежа. Сам Диак-младший заявил, что бразильский город победил на выборах столицы Игр 2016 года честно.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке.