ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МОК приостановил работу Национального олимпийского комитета Бразилии

06.10.2017 17:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил работу Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии. Об этом говорится в заявлении МОК, которое опубликовано на официальном сайте организации.

Такое решение было принято в связи с арестом председателя НОК Бразилии и главы оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлоса Артура Нузмана по подозрению в коррупции.

Функционер подозревается в даче взятки в размере 2 млн долларов за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр. Арест состоялся в рамках операции «Нечестная игра», которая началась в сентябре текущего года, когда в доме Нузмана и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Расследование дела, которое началось еще девять месяцев назад, проводится Бразилией в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуды.

Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.

В начале марта французская газета Le Monde сообщила, что бразильский бизнесмен, имя которого не называлось, заплатил 1,5 млн долларов сыну занимавшего тогда пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций и члена МОК Ламина Диака для того, чтобы чиновник проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро. Комитет по этике МОК начал расследование, касающееся этого платежа. Сам Диак-младший заявил, что бразильский город победил на выборах столицы Игр 2016 года честно.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил работу Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Согласен на 400 рублей". Что происходит в центрах занятости, где раньше выстраивались очереди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика