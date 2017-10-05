ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Катара хотят отобрать чемпионат мира по футболу 2022 года

06.10.2017 17:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Чемпионат мира по футболу 2022 года, который должен пройти в Катаре, может быть перенесен из-за конфликтов будущей страны-хозяйки первенства с соседними государствами.

BBC со ссылкой на доклад, составленный Cornerstone Global, сообщает, что отправной точкой для запуска такой процедуры может стать совместное письмо в ФИФА от Саудовской Аравии, Йемена, ОАЭ, Египта, Бахрейна и Мавритании с обвинениями Катара в поддержке международного терроризма.

В документе содержится предупреждение строительным компаниям, которые занимаются созданием инфраструктуры к ЧМ-2022 в Катаре стоимостью $ 200 млрд, что это «проект с высоким уровнем риска».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Соединенных Штатов приостановили взаимодействие со странами Персидского залива в связи с катарским дипломатическим кризисом.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат мира по футболу 2022 года, который должен пройти в Катаре, может быть перенесен из-за конфликтов будущей страны-хозяйки первенства с соседними...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
НАН и МИД Беларуси подписали соглашение для решения общих задач
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика