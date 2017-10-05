У Катара хотят отобрать чемпионат мира по футболу 2022 года

Чемпионат мира по футболу 2022 года, который должен пройти в Катаре, может быть перенесен из-за конфликтов будущей страны-хозяйки первенства с соседними государствами.

BBC со ссылкой на доклад, составленный Cornerstone Global, сообщает, что отправной точкой для запуска такой процедуры может стать совместное письмо в ФИФА от Саудовской Аравии, Йемена, ОАЭ, Египта, Бахрейна и Мавритании с обвинениями Катара в поддержке международного терроризма.

В документе содержится предупреждение строительным компаниям, которые занимаются созданием инфраструктуры к ЧМ-2022 в Катаре стоимостью $ 200 млрд, что это «проект с высоким уровнем риска».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Соединенных Штатов приостановили взаимодействие со странами Персидского залива в связи с катарским дипломатическим кризисом.