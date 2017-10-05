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У Катара хотят отобрать чемпионат мира по футболу 2022 года
Чемпионат мира по футболу 2022 года, который должен пройти в Катаре, может быть перенесен из-за конфликтов будущей страны-хозяйки первенства с соседними государствами.
В документе содержится предупреждение строительным компаниям, которые занимаются созданием инфраструктуры к ЧМ-2022 в Катаре стоимостью $ 200 млрд, что это «проект с высоким уровнем риска».
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Соединенных Штатов приостановили взаимодействие со странами Персидского залива в связи с катарским дипломатическим кризисом.
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Чемпионат мира по футболу 2022 года, который должен пройти в Катаре, может быть перенесен из-за конфликтов будущей страны-хозяйки первенства с соседними...
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