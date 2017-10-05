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В Минске на ул. Васнецова убили девушку

06.10.2017 17:12 — Разное | БДГ  
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Уголовное дело по факту убийства 21-летней девушки, обнаруженной 5 октября на ул. Васнецова в Минске, возбуждено Следственным комитетом.

Информация об этом опубликована на официальном сайте СК.

Так сообщается, что свидетелем происшествия стал водитель такси, который около 22:00 проезжал мимо улицы Васнецова и заметил, как мужчина тащит девушку. Когда таксист остановился, мужчина ретировался и исчез.

Девушка осталась лежать на земле, она не подавала признаков жизни, и таксист позвонил в милицию и скорую помощь.

Правоохранители установили личность девушки, которая оказалась гражданкой Гомельской области, работающей в Минске.

Был установлен и задержан подозреваемый – это 21-летний неработающий уроженец Ошмянского района.

В настоящее врем расследуются обстоятельства и причины убийства, заведено уголовное дело.

Специалистами УГКСЭ по г. Минску проводится комплекс экспертных исследований.

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело по факту убийства 21-летней девушки, обнаруженной 5 октября на ул. Васнецова в Минске, возбуждено Следственным комитетом.

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