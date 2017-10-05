НАН и МИД Беларуси подписали соглашение для решения общих задач





Национальная академия наук и Министерство иностранных дел Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве для эффективного взаимодействия в различных сферах.

По словам министра иностранных дел, это не начало, а продолжение совместной работы. "То соглашение, которое было заключено где-то 15 лет назад, уже и морально, и содержательно устарело, и сейчас в мире создалась совершенно новая политическая, военно-политическая и торгово-экономическая ситуация, появились новые вызовы и угрозы, на которые мы должны адекватно реагировать", - сказал он.

Владимир Макей отметил, что соглашение предусматривает тесное сотрудничество между министерством и НАН в различных сферах. В первую очередь стороны уделили внимание решению тех задач, которые поставлены главой государства, особенно в торгово-экономической области. Еще одно направление для совместной работы - гуманитарная сфера.

"Мы в целом договорились, что это соглашение является основой для нашего взаимодействия, но на его основании будет разработан конкретный план совместных действий на ближайшую перспективу. И в соответствии с этим планом будут даны конкретные поручения, указания и установки нашим загранучреждениям, всей системе дипломатической службы, а также всем структурным подразделениям Национальной академии наук. Главная задача - получить максимальный результат от синергии наших действий", - подчеркнул министр.

В свою очередь председатель Президиума НАН Владимир Гусаков отметил, что во время состоявшейся встречи Министерством иностранных дел был внесен целый ряд предложений в части развития сотрудничества на ближайшую перспективу, в том числе в области вступления Беларуси в ВТО, экспортно-импортных операций, подготовке кадров, научного обеспечения тех или иных процессов, сообщает БЕЛТА .

Целью соглашения является придание системного характера взаимодействию между НАН Беларуси и МИД в областях мониторинга, анализа и прогнозирования развития международных глобальных и региональных политико-экономических процессов, стратегического планирования мероприятий по развитию международного сотрудничества (экспертная отработка актуальной внешнеполитической повестки и проблемных вопросов международных отношений в контексте белорусских национальных интересов), продвижения продукции белорусских организаций на внешних рынках, популяризации историко-культурного и духовного наследия белорусского народа.

Сотрудничество между Национальной академией наук и Министерством иностранных дел Беларуси будет направлено также на научно-практическое и информационно-аналитическое обеспечение внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, в том числе в интересах повышения конкурентоспособности и эффективной интеграции белорусской экономики в мировую экономическую систему.-