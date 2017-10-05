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Сначала поднимут, а потом снизят. Минэнерго обещает урезать тарифы на электроэнергию после ввода АЭС
Белорусы уже в следующем году должны
— С вводом АЭС себестоимость электроэнергии будет ниже и тарифы на электроэнергию для потребителей в Беларуси снизятся. Сейчас прорабатывается, в каком размере будет снижение, — сказал Сергей Гребень.
По его словам, Министерство энергетики также определяет новые подходы, чтобы стимулировать использование электроэнергии в больших объемах. «Это, конечно, не только электротранспорт. Мы прорабатываем все направления для максимального использования электрической энергии», — отметил он. Отвечая на вопрос о подготовке проекта закона «Об электроэнергетике», Сергей Гребень рассказал, что документ дорабатывается с учетом поступивших замечаний. «Окончательного варианта пока нет. Закон дорабатывается, но в него будут вноситься непринципиальные изменения», — пояснил он.
Тарифы на электрическую энергию с 1 сентября выросли в среднем на 8%,
По его словам, за 2016 год уровень возмещения населением затрат на оказание услуг по электроснабжению составил 83,2%, по теплоснабжению — 17,5. За январь-июнь этого года по электроснабжению 81,3%, по теплоснабжению — 20,7%.
Напомним, в Беларуси
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Сначала поднимут, а потом снизят. Минэнерго обещает урезать тарифы на электроэнергию после ввода АЭС
С запуском атомной электростанции эти тарифы на электроэнергию должны снизиться, обещают в Министерстве энергетики.
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