Сначала поднимут, а потом снизят. Минэнерго обещает урезать тарифы на электроэнергию после ввода АЭС

Белорусы уже в следующем году должны выйти на 100-ную оплату за жилищно-коммунальные услуги (кроме отопления). Достигнуть их полной оплаты, как планируется, удастся после очередной индексации 1 декабря и ежегодного подорожания коммуналки с 1 января в пределах 5 долларов. По экономически обоснованным тарифам белорусы уже с 2018 года, как ожидается, будут оплачивать и электричество. Однако с запуском атомной электростанции эти тарифы на электроэнергию должны снизиться, сообщил начальник управления энергоэффективности, экологии и науки Министерства энергетики Сергей Гребень, передает БЕЛТА .





— С вводом АЭС себестоимость электроэнергии будет ниже и тарифы на электроэнергию для потребителей в Беларуси снизятся. Сейчас прорабатывается, в каком размере будет снижение, — сказал Сергей Гребень.

По его словам, Министерство энергетики также определяет новые подходы, чтобы стимулировать использование электроэнергии в больших объемах. «Это, конечно, не только электротранспорт. Мы прорабатываем все направления для максимального использования электрической энергии», — отметил он. Отвечая на вопрос о подготовке проекта закона «Об электроэнергетике», Сергей Гребень рассказал, что документ дорабатывается с учетом поступивших замечаний. «Окончательного варианта пока нет. Закон дорабатывается, но в него будут вноситься непринципиальные изменения», — пояснил он.

Тарифы на электрическую энергию с 1 сентября выросли в среднем на 8%, сообщил ранее заместитель гендиректора «Белэнерго» Сергей Шебеко. «Платежи семьи из трех человек, проживающей в типовой квартире, в отопительный период возрастут примерно в пределах 6 рублей на все коммунальные услуги», — сообщил специалист.

По его словам, за 2016 год уровень возмещения населением затрат на оказание услуг по электроснабжению составил 83,2%, по теплоснабжению — 17,5. За январь-июнь этого года по электроснабжению 81,3%, по теплоснабжению — 20,7%.

Напомним, в Беларуси предлагают ввести новые дифференцированные тарифы на электричество для населения. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович, который убежден, что дифференцированными тарифами в Беларуси надо заниматься более глубоко и активнее пропагандировать их использование среди населения. Так называемая тарифная тетрадь, отметил он, должна быть более объемной, степень дифференциации — больше. «У человека должна быть возможность воспользоваться льготным тарифом в течение суток или недели, чтобы выполнять энергозатратные работы по дому. То же — для промышленных предприятий», — заявил Михаил Мясникович.