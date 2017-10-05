Жители Смолевичей считают, что их городу в этом году крупно повезло: уже завтра они будут отмечать областные «Дожинки». Больше их радует не сам праздник, а то, что под это райцентру выделили деньги на ремонт и благоустройство. Сроки освоения бюджета очень сжатые: с августа город аврально облагораживают строители и дорожники. Местные теперь гадают — успеют ли к завтрашнему дню, учитывая, что даже в центре еще не все здания готовы?

Сегодня утром аврал в Смолевичах продолжался: десятки строителей клали плитку, штукатурили фасады, красили, копали, носили, сверлили и резали. Без перекуров.

— Ну что стал, тяни бегом сюда тачку, — кричал растерявшемуся строителю бригадир, — Завтра будешь спать!





Скорее всего, сегодня поспать им и в самом деле не светит: у строителей еще много работы, и доделывать центр придется ночью при свете прожектора.











Большинство фасадов в центре экстренно отремонтировали и покрасили — в одних случаях удачно, в других — совсем нет.

























Некоторые здания теперь просто не узнать.





Плитку тротуарную сняли и уложили новую почти по всему городу. Местные жители сильно удивились: чем старая-то плоха была? А некоторые даже что-то заподозрили, поэтому дополнительно интересуются, куда ее увезли.









Но это на самом деле не так важно. Важно, что в городе асфальт новый. Почти везде. На новой улице, там, где строят дома для минчан, вообще «проспект» сделали с широкими тротуарами.



Не везде, правда, хватило, длины бюджетного рубля — чуть дальше от центра все по-старому: лужи, отсутствие тротуаров, старая плитка, детский сад без ремонта. Но чиновники обещали в 2018 году этим заняться.























Справедливо будет заметить, что за два месяца весь город не переделаешь.

















Торговые точки обещают расположить по всему центру, да так, что некоторые жители пятиэтажек не смогут в назначенный день въехать/выехать со своих дворов (об этом их предупредили заранее). Остается только надеяться, что в часы веселья никто не рискнет умереть, заболеть или сгореть в пожаре. В общем, приезжайте в Смолевичи завтра, все сами и увидите.