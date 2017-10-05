Кампания по запрету ядерного оружия получила Нобелевскую премию мира





Нобелевская премия 2017 года присвоена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

Отмечается, что премия присуждена за "привлечение внимание к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия".

В 2017 году на премию мира было выдвинуто 318 кандидатов, в том числе 103 организации. В 2016 году лауреатом Нобелевской премии мира стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за "решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране".

Нобелевская премия по литературе в 2017 году присуждена британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро за то, что он в своих "романах необыкновенной эмоциональной силы раскрыл пропасть под иллюзорным ощущением связи с миром".

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Жак Дебуши, Йоахим Франк и Ричард Хенденсон. Высокая награда присуждена им за разработку криоэлектронной микроскопии, которая позволяет изучать биологические образцы, сообщил ТАСС .

Нобелевская премия по физике в 2017 году присуждена ученым Райнеру Вайсу, Барри Баришу и Кипу Торну за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO. Премию по физиологии и медицине получили американские специалисты Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг за открытие молекулярных механизмов, которые стоят за биологическими часами.

9 октября объявят нобелевских лауреатов по экономике. Размер Нобелевской премии в 2017 году составляет 9 млн шведских крон (1,1 млн долларов).

