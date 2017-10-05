Оглашен приговор бывшим чиновникам Минтранса и БЖД





Минский городской суд огласил 6 октября 2017 года приговор бывшим чиновникам Министерства транспорта и коммуникаций и Белоруской железной дороги.

Обвиняемые признаны виновными в умышленном вопреки интересам службы совершении должностным лицом из личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам, тяжкие последствия. Кроме того, бывший первый замначальника БЖД признан виновным в порче земель.

В итоге Мингорсуд приговорил бывших первого замминистра транспорта и коммуникаций Евгения Рогачева к 4 годам лишения свободы без конфискации имущества, первого замначальника БЖД Владимира Михайлюка - также к 4 годам лишения свободы без конфискации.

Замгендиректору ГП "Белинтертранс" БЖД Владиславу Лембиевскому назначено 3 года лишения свободы без конфискации имущества. Суд принял решение применить отсрочку исполнения основного наказания на срок 3 года. Каждого из обвиняемых лишат права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Обвиняемых освободили в зале суда. В общении с журналистами адвокат Рогачева Алексей Шваков отметил, что защитники во время прений просили суд вынести оправдательный приговор. Однако суд признал бывших чиновников виновными, назначил наказание с отсрочкой исполнения. На вопрос, будет ли обжалован приговор, адвокат не ответил, ссылаясь на то, что обсудит этот вопрос совместно с подзащитным.

Прокурор во время прений просил назначить первым двум обвиняемым по 4 года лишения свободы (Михайлюку - с конфискацией имущества, Рогачеву - без конфискации), третьему - 3 года без конфискации имущества. При этом гособвинитель попросил ко всем обвиняемым применить отсрочку исполнения основного наказания сроком на 3 года. Процесс по делу начался 14 апреля, сообщает БЕЛТА .

Были допрошены десятки свидетелей и потерпевших. Обвиняемые, являясь должностными лицами, организовали расформирование рефрижераторных секций, формирование рефрижераторных сцепов и передачу их вместе с вагонами частному предприятию "Сифуд-Сервис" на невыгодных для государства условиях, что повлекло причинение ущерба. Причиненный ущерб по ч.3 ст.424 УК составил более 16 тыс. БВ. Свою вину обвиняемые не признали.

