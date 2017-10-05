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Чья улыбка всех милей?

06.10.2017 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Этот праздник появился благодаря американскому художнику Харви Бэллу, который в 60-х создал для одной компании логотип в виде классического желтого смайлика  — улыбающейся рожицы. Американцам так сильно понравился этот образ, что вскоре эмотикон покорил весь мир. Современному человеку уже невозможно представить виртуальное общение без смайлов.

А вот впервые отметили Всемирный день улыбки только в 1999 году, инициативу проявил сам Бэлл. Художник был убежден, что этот день обязан быть позитивным, наполненным искренними улыбками.

Ученые уверяют, что искренняя улыбка борется со стрессом и помогает перенести боль. Маленькие дети в среднем в сутки смеются 300-400 раз, а взрослые, к сожалению, — в 20 раз меньше. Только во время улыбки организм человека может одновременно использовать до 53 мышц.

Улыбайтесь чаще — это полезно для здоровья.

 
 
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Весь мир отмечает день улыбки каждый год в первую пятницу октября. Смотрите в фотоленте Sputnik, как разные звери без повода дарят улыбки.

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