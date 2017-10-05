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Маскалев: политики в Украине пытаются "поставить телегу впереди лошади"
06.10.2017 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Россия представила в Совет безопасности ООН свой проект резолюции по размещению миротворцев в Донбассе на разграничительной линии, с целью охраны наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Украина российские предложения отвергает, настаивая на расширенном мандате миротворцев, который бы позволял размещать миротворцев по всей территории Донецкой и Луганской областей.
Есть ли надежда найти компромиссное решение? На этот вопрос радио Sputnik Беларусь ответил руководитель пресс-службы Посольства Российской Федерации в Беларуси Алексей Маскалев.
"Российская Федерация 5 сентября сего года официально представила в Совбез ООН проект резолюции "Об учреждении миссии ООН по содействию и охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины". Текст размещен на сайте ООН под символом S 2017 754, так что любой желающий может с ним ознакомиться. Но украинские политики пытаются поставить "телегу впереди лошади", что умышленно нацелено на развал с большим трудом достигнутого взаимопонимания", — констатирует Маскалев.
Руководитель пресс-службы особо отметил позитивное отношение к российским предложениям о миротворческой миссии ООН со стороны немецких и французских партнеров по "нормандской четверке".
Комментарий руководителя пресс-службы Посольства РФ в Беларуси Алексея Маскалева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Руководитель пресс-службы Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Алексей Маскалев прокомментировал радио Sputnik Беларусь возможность компромисса...
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