Опасный инцидент произошел накануне днем — пассажирский лайнер при посадке вилял из стороны в сторону из-за сильного ветра, который принес на территорию Германии ураган "Ксавьер".



© REUTERS/ Hannibal Hanschke Шторм "Ксавьер" в Германии унес жизни семи человек

Пилоты пытались стабилизировать огромный самолет, из-за чего кажется, что самолет "дрифтует" на полосе, сопротивляясь сильному ветру.

Очевидцы снимали происходившее на несколько камер, и на одной из частей ролика видно, как прямо перед посадкой ветер ударил по хвостовому оперению и фюзеляжу лайнера, и его едва не снесло вбок.

Ураган "Ксавьер" пришел на территорию Германии накануне. В Гамбурге, Ростоке и других городах повалило множество деревьев, в Берлине объявлен режим ЧП. Непогода уже унесла жизни семи человек.