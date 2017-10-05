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Споттеры сняли "дрифт" самолета на взлетной полосе во время "Ксавьера"

06.10.2017 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Опасный инцидент произошел накануне днем — пассажирский лайнер при посадке вилял из стороны в сторону из-за сильного ветра, который принес на территорию Германии ураган "Ксавьер".

Споттеры сняли "дрифт" самолета на взлетной полосе во время "Ксавьера"
© REUTERS/ Hannibal Hanschke
Шторм "Ксавьер" в Германии унес жизни семи человек

Пилоты пытались стабилизировать огромный самолет, из-за чего кажется, что самолет "дрифтует" на полосе, сопротивляясь сильному ветру.

Очевидцы снимали происходившее на несколько камер, и на одной из частей ролика видно, как прямо перед посадкой ветер ударил по хвостовому оперению и фюзеляжу лайнера, и его едва не снесло вбок.

Ураган "Ксавьер" пришел на территорию Германии накануне. В Гамбурге, Ростоке и других городах повалило множество деревьев, в Берлине объявлен режим ЧП. Непогода уже унесла жизни семи человек.

 
 
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Airbus авиакомпании Amirates совершил опасную посадку на взлетно-посадочной полосе аэропорта Дюссельдорфа во время сильнейшего ветра. Смотрите кадры приземления,...

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