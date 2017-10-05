Казаков: уплотнение Минска, визит Мадуро и другие темы недели

Специальный гость программы "Итоги недели", опытный тележурналист, заместитель генерального директора телеканала "Столичное телевидение" Кирилл Казаков вместе с продюсером информагентства Sputnik Беларусь Павлом Тухто и ведущим радио Вячеславом Шараповым обсуждают главные события уходящей недели и отвечают на вопросы зрителей.

В числе тем обсуждения — проблемы уплотнения и вырубки деревьев в Минске , визит в Беларусь президента Венесуэлы, референдум в Каталонии и стрельба в Лас-Вегасе, а также переход СТВ первым из белорусских каналов в HD-формат.

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Дискуссию об основных событиях недели с заместителем генерального директора телеканала "Столичное телевидение" Кириллом Казаковым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.