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Казаков: уплотнение Минска, визит Мадуро и другие темы недели
06.10.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Специальный гость программы "Итоги недели", опытный тележурналист, заместитель генерального директора телеканала "Столичное телевидение" Кирилл Казаков вместе с продюсером информагентства Sputnik Беларусь Павлом Тухто и ведущим радио Вячеславом Шараповым обсуждают главные события уходящей недели и отвечают на вопросы зрителей.
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В числе тем обсуждения —
Свои вопросы по темам беседы присылайте в комментариях в социальных сетях, а также в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру +375 25 7991228. Телефон студии +375 17 2378079. Вопросы вы также можете оставлять в комментариях под этим материалом.
Дискуссию об основных событиях недели с заместителем генерального директора телеканала "Столичное телевидение" Кириллом Казаковым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.
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Известный тележурналист, заместитель генерального директора телеканала "Столичное телевидение" Кирилл Казаков в программе "Итоги недели" на радио Sputnik Беларусь.
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