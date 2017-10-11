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В Лиде парень выстрелил себе в голову из отцовского ружья и остался жив

11.10.2017 10:46 — Разное | БелТА  
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В Лиде парень выстрелил себе в голову из отцовского ружья и остался жив

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде парень выстрелил себе в голову из отцовского ружья и остался жив, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в начале августа. "Ружье отец оставил в припаркованной возле дома машине. На этом настояла супруга, с которой он уже не живет. Между некогда близкими людьми вновь вспыхнула ссора. Пока они выясняли отношения, 22-летний сын забрал винтовку и пошел с ней в гараж, где и выстрелил. Молодой человек получил тяжкие телесные повреждения. Он чудом остался жив", - рассказал первый заместитель начальника Лидского РОВД Иван Довлюд.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по ст.300 (ненадлежащее хранение огнестрельного оружия) УК Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде парень выстрелил себе в голову из отцовского ружья и остался жив, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома. Инцидент...

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