11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде парень выстрелил себе в голову из отцовского ружья и остался жив, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в начале августа. "Ружье отец оставил в припаркованной возле дома машине. На этом настояла супруга, с которой он уже не живет. Между некогда близкими людьми вновь вспыхнула ссора. Пока они выясняли отношения, 22-летний сын забрал винтовку и пошел с ней в гараж, где и выстрелил. Молодой человек получил тяжкие телесные повреждения. Он чудом остался жив", - рассказал первый заместитель начальника Лидского РОВД Иван Довлюд.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по ст.300 (ненадлежащее хранение огнестрельного оружия) УК Беларуси.-0-