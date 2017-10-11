Фигуранты дела о договорных футбольных матчах получили до 3 лет ограничения свободы

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района приговорил фигурантов дела о договорных футбольных матчах к срокам до 3 лет ограничения свободы, передает корреспондент БЕЛТА.

Фигурантами дела стали 15 человек, в том числе действующие игроки команд первой лиги и еще два футболиста, завершивших карьеру. Все признаны виновными по ст.253 УК.

Вячеслав Замара получил 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа без лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Юрию Сыроквашко назначили 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа с лишением права участия в профессиональных спортивных соревнованиях на срок 5 лет. Владимир Маковский приговорен к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа - его также лишат права участия в профессиональных спортивных соревнованиях на срок 5 лет.

Ярослав Лемык получил штраф в размере 4 тыс. БВ (1 БВ составляет Br23); Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев и Сергей Шуманов - штраф 800 ВБ; Виталий Желудок - 1,2 тыс. БВ. Что касается Юрия Рыжко, Ильи Гаврилова, им назначен штраф в размере 500 ВБ, Вячеславу Палазнику, Егору Гуделю, Алексею Саковичу, Игорю Журавлеву - 400 БВ.

В общении с журналистами прокурор отметил, что это первое дело о договорных матчах, которое было доведено до суда. Несколько лет назад одно дело прекратили за истечением сроков давности. Отвечая на вопрос, может ли нынешнее дело стать толчком для внесения изменений в законодательство, прокурор ответил отрицательно, аргументировав это недостаточной судебной практикой. "Статья работает. Если проведены грамотно на первоначальном этапе оперативно-разыскные мероприятия, следственные действия, можно применять эту статью. Вносить изменения, корректировать статью - для этого нужно больше судебной практики", - сказал он.

Деятельность группы граждан, которая занималась организацией договорных матчей чемпионата Беларуси по футболу в высшей и первой лигах, сотрудники МВД пресекли в июле 2016 года. Сначала оперативники получили информацию о состоявшейся встрече представителей криминальных структур Украины, Беларуси и России, участники которой обсуждали возможность вложения денег в организацию так называемых договорных матчей для получения внушительной прибыли с помощью сети букмекерских контор. Такая схема зачастую используется для легализации преступных доходов. Затем правоохранители вышли на группу непосредственных организаторов договорных матчей, в которую входили гражданин Украины, а также шесть белорусов, в том числе представители тренерского штаба и игроки ФК "Луч". Факты подкупа подозреваемыми игроков и членов тренерского штаба ФК "Луч" и ФК "Ошмяны" нашли документальное подтверждение. К примеру, выяснилось, что деньги передавались за договорной результат в матче ФК "Луч" и ФК "Гомельжелдортранс" 25 июня, а также ФК "Луч" и ФК "Ошмяны" 2 июля 2016 года. Коэффициент на одну из ставок игры этих клубов и оговоренного результата составлял 1:10. Преступные структуры через азиатскую букмекерскую контору поставили около 30 тыс. евро на конкретный результат и получили доход в сотни тысяч евро.

Позже подозреваемыми по делу договорных матчей были признаны пять игроков ФК "Ошмяны". Спортсмены задержаны. Кроме них подозреваемыми по делу проходят непосредственные "заказчики" договорных матчей и их "посредники". В июне двое граждан Украины через посредника, гражданина Беларуси, подкупили нескольких игроков ФК "Ошмяны" первой лиги с целью обеспечить проигрыш этой команды футбольному клубу "Барановичи" в первом тайме встречи, состоявшейся в этот же день. Сумма незаконного вознаграждения, переданного посредникам и игрокам ФК "Ошмяны" накануне матча в качестве задатка и сразу после его проведения, составила как минимум $2 тыс.

По материалам дела, организаторы преступной схемы находятся в России и Украине.-0-