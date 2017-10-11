Зараженность белорусского интернет-сегмента вирусами не становится массовой - эксперт

12 октября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Зараженность белорусского интернет-сегмента вирусами не становится массовой. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА после выступления на Восточноевропейском DNS-форуме начальник отдела Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Сергей Прокопов.

"Белорусский сегмент интернета подвергается заражению вирусами так же, как и во всем мире. Другой вопрос, что оно не становится массовым. Например, пандемия вирусов WannaCry, Petya в Беларуси не была широко распространена", - сказал Сергей Прокопов.

Он отметил, что в последнее время развитие информационного общества в Беларуси рассматривается как общенациональная задача. Наметилась миграция информационных систем госорганов, коммерческих предприятий в интернет. Организация защиты информационных систем в стране реализуется на основе общепринятых в мире принципов и подходов.

"Подключение информационной системы предприятия, защищенной классическими методами, к интернету несет новые угрозы и риски. Это могут быть атаки на идентификаторы пользователя, протоколы обмена, распространение вредоносного программного кода, рассылка спама, элементы промышленного шпионажа. Владельцы информационных систем просто не могут в одиночку противостоять этим угрозам, - рассказал Сергей Прокопов. - Реализованы меры по защите инфраструктуры адресации национального сегмента интернета и сделан упор на обеспечении защиты публичных информационных ресурсов госорганов и организаций".

Белорусский национальный сегмент сети Интернет - это совокупность информационных систем и ресурсов, имеющих подключение к интернету, расположенных на территории Беларуси и (или) использующих домены верхнего уровня .BY и .БЕЛ.

Восточноевропейском DNS-форум проходит 12-13 октября в ходе Недели интернета в Минске. Международное мероприятие, посвященное обсуждению вопросов доменной индустрии, собрало более 150 специалистов из разных стран.-0-