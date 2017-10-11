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Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии
Владислав Казакевич
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МВД...
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