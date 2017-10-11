ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии

12.10.2017 15:25 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии
Владислав Казакевич

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МВД...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика