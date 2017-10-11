Расследование дела о гибели солдата в Печах находится на личном контроле председателя Следственного комитета

Фото из архива

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ход расследования уголовного дела о гибели солдата в Печах находится на личном контроле председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Как только будут приняты процессуальные решения, сразу же проинформируем. Что будет возможно сообщить, мы будем говорить, придерживаясь принципа гласности и открытости ведомства. При этом, подчеркиваем, действуя в интересах следствия", - отметила Татьяна Белоног.

Кроме того, следствие обращает внимание на то, что распространение слухов, домыслов и недостоверной информации, как со стороны СМИ, интернет-ресурсов, так и граждан, не является конструктивным.

Предварительное расследование поручено следственной группе, которая активно работает и проверяет все версии, устанавливает обстоятельства, предшествовавшие произошедшему.-0-