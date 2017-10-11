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Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии

12.10.2017 15:25 — Разное | БелТА  
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Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии
Владислав Казакевич

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МВД Константин Шалькевич.

В Исправительной колонии №17 Шклова 12 октября около 10.40 при выводе осужденного Владислава Казакевича на прогулку во время проведения стандартной процедуры досмотра сработал металлодетектор в области его левого рукава. "Осужденному было предложено сдать запрещенный предмет, но он, не выполнив требования войскового наряда, правой рукой выхватил из рукава самодельный нож и попытался напасть на сотрудника администрации колонии. Благодаря профессиональным, грамотным действиям начальника войскового наряда контролеров, старшего контролера взвода контролеров 4-й отдельной стрелковой роты 2-го отдельного стрелкового батальона войсковой части 6713 прапорщика Алексея Кузана и личного состава войскового наряда осужденный Владислав Казакевич был обезоружен", - рассказал Константин Шалькевич.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В марте 2017 года Минский городской суд признал 18-летнего студента первого курса Международного университета МИТСО Владислава Казакевича виновным в убийстве сотрудницы ТЦ "Новая Европа", в покушении на убийство и злостном хулиганстве и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. События имели место 8 октября 2016 года в Минске.

Верховный суд 13 июня 2017 года, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил приговор без изменений.

Владислав Казакевич отбывает наказание в ИК-17 (Шклов).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МВД...

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