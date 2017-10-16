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Следственный комитет прокомментировал ход расследования дела о гибели Артема Бастюка

16.10.2017 17:55 — Разное | БелТА  
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Следственный комитет прокомментировал ход расследования дела о гибели Артема Бастюка
Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет прокомментировал ход расследования дела о гибели Артема Бастюка, сообщает БЕЛТА.

"Следователь, являясь самостоятельным процессуальным лицом, принял решение о прекращении уголовного дела. Однако главное управление процессуального контроля центрального аппарата Следственного комитета, изучив материалы, буквально на следующий день отменило данное решение следователя. Дело направлено руководству УСК по Минской области для продолжения расследования", - проинформировали в Следственном комитете.

Тело 25-летнего военнослужащего войсковой части 25849 Артема Бастюка было найдено 31 марта. Было возбуждено уголовное дело. Как сообщало Министерство обороны, в апреле-мае за непринятие исчерпывающих мер по предотвращению гибели военнослужащего, проявленные при этом черствость и бездушие ряд должностных лиц командования воинской части и подразделения министром обороны был отстранен от занимаемых должностей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет прокомментировал ход расследования дела о гибели Артема Бастюка, сообщает БЕЛТА. "Следователь, являясь...

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