16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фактов употребления детьми "психотропных конфет" в Минске не зарегистрировано, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Как отмечают милиционеры, недавно родительское сообщество взволновала новость о том, что в Минске неизвестные на улице якобы распространяют, разбрасывают около школ и на остановках конфеты, которые содержат психотропные вещества. Подобную информацию прочитали сотни людей, но она не нашла официального подтверждения и является не более, чем слухами.

"Достоверной информации от граждан по поводу распространения "конфет" для детей не поступало. Мы уже сталкивались с подобными сообщениями ранее и можем сделать вывод, что они нацелены на то, чтобы посеять в обществе панику и внести некий дисбаланс. Такая информация распространяется, как правило, для поднятия рейтинга различных мессенджеров или социальных сетей, - проинформировал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Александр Сазонов. - Фактов употребления детьми неизвестных веществ не зарегистрировано".

ГУВД Мингорисполкома просит родителей не поддаваться панике и не распространять необоснованных слухов. Столичная милиция на регулярной основе отслеживает подобного рода информацию.-0-