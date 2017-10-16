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Минская милиция опровергла слухи о детских "психотропных конфетах"

16.10.2017 16:53 — Разное | БелТА  
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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фактов употребления детьми "психотропных конфет" в Минске не зарегистрировано, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Как отмечают милиционеры, недавно родительское сообщество взволновала новость о том, что в Минске неизвестные на улице якобы распространяют, разбрасывают около школ и на остановках конфеты, которые содержат психотропные вещества. Подобную информацию прочитали сотни людей, но она не нашла официального подтверждения и является не более, чем слухами.

"Достоверной информации от граждан по поводу распространения "конфет" для детей не поступало. Мы уже сталкивались с подобными сообщениями ранее и можем сделать вывод, что они нацелены на то, чтобы посеять в обществе панику и внести некий дисбаланс. Такая информация распространяется, как правило, для поднятия рейтинга различных мессенджеров или социальных сетей, - проинформировал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Александр Сазонов. - Фактов употребления детьми неизвестных веществ не зарегистрировано".

ГУВД Мингорисполкома просит родителей не поддаваться панике и не распространять необоснованных слухов. Столичная милиция на регулярной основе отслеживает подобного рода информацию.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фактов употребления детьми "психотропных конфет" в Минске не зарегистрировано, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома. Как отмечают...

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