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Неизвестный с ножом устроил резню прохожих возле лондонского метро
17.10.2017 09:07 — Разное | Ежедневник
Неизвестный с ножом напал на прохожих возле лондонского метро. Полиция ищет подозреваемого.
Происшествие произошло возле станции метро Parsons Garden. Согласно сообщениям информагентств, неизвестный с ножом напал на прохожих, которые мирно проходили мимо. Один из пострадавших умер на месте от полученных ран, двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Полиция оцепила район происшествия и даже закрыла вход на станцию метро, но подозреваемого оперативно задержать не удалось. Его поиски в настоящее время продолжаются. По предварительной оценке полиции, происшествие не имеет отношения к терроризму, а в его основе лежат обычные криминальные разборки.
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Неизвестный с ножом напал на прохожих возле лондонского метро. Полиция ищет подозреваемого.
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