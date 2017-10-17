Неизвестный с ножом устроил резню прохожих возле лондонского метро





Неизвестный с ножом напал на прохожих возле лондонского метро. Полиция ищет подозреваемого.

Происшествие произошло возле станции метро Parsons Garden. Согласно сообщениям информагентств, неизвестный с ножом напал на прохожих, которые мирно проходили мимо. Один из пострадавших умер на месте от полученных ран, двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция оцепила район происшествия и даже закрыла вход на станцию метро, но подозреваемого оперативно задержать не удалось. Его поиски в настоящее время продолжаются. По предварительной оценке полиции, происшествие не имеет отношения к терроризму, а в его основе лежат обычные криминальные разборки.