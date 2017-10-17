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Спящая ячейка "Исламского государства" планировала взорвать концерт Киркорова
17.10.2017 09:58 — Разное | Ежедневник
Спящая ячейка "Исламского государства", которая была обезврежена в Махачкале в минувшую субботу, планировала провести теракт на концерте Филиппа Киркорова.
Как рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, на концерте Филиппа Киркорова, который прошел в Махачкале 6 июля, планировалось взорвать три самодельных взрывных устройства. Однако замысел не удалось реализовать.
После того, как не удалось устроить теракт на концерте Киркорова, члены ячейки, вооруженные ножами и топором, отправились в парк 50-летия Октября, чтобы напасть на полицейских и завладеть их оружием. Однако и это им не удалось из-за большого скопления людей.
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Спящая ячейка "Исламского государства", которая была обезврежена в Махачкале в минувшую субботу, планировала провести теракт на концерте Филиппа Киркорова.
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