



Спящая ячейка "Исламского государства", которая была обезврежена в Махачкале в минувшую субботу, планировала провести теракт на концерте Филиппа Киркорова.

Как рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, на концерте Филиппа Киркорова, который прошел в Махачкале 6 июля, планировалось взорвать три самодельных взрывных устройства. Однако замысел не удалось реализовать.

После того, как не удалось устроить теракт на концерте Киркорова, члены ячейки, вооруженные ножами и топором, отправились в парк 50-летия Октября, чтобы напасть на полицейских и завладеть их оружием. Однако и это им не удалось из-за большого скопления людей.