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На Мальте в автомобиле взорвали журналистку. Объявлена награда за любую информацию

17.10.2017 10:21 — Разное | Ежедневник  
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На Мальте в автомобиле взорвали журналистку. Объявлена награда за любую информацию

Известная журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция была взорвана в собственном автомобиле возле своего дома.

Убийство журналистки связывают с ее расследованием Panama Papers, в котором раскрывалась связь властей Мальты с офшорными зонами.

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил, что заплатит 20 тыс. евро за информацию, которая приведет к разоблачению убийц журналистки.

 
 
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Известная журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция была взорвана в собственном автомобиле возле своего дома.

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