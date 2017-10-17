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На Мальте в автомобиле взорвали журналистку. Объявлена награда за любую информацию
17.10.2017 10:21 — Разное | Ежедневник
Известная журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция была взорвана в собственном автомобиле возле своего дома.
Убийство журналистки связывают с ее расследованием Panama Papers, в котором раскрывалась связь властей Мальты с офшорными зонами.
Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил, что заплатит 20 тыс. евро за информацию, которая приведет к разоблачению убийц журналистки.
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Известная журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция была взорвана в собственном автомобиле возле своего дома.
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