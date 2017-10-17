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Доходы населения Беларуси снизились в сравнении с 2016 годом

17.10.2017 11:20 — Разное | Ежедневник  
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Доходы населения Беларуси снизились в сравнении с 2016 годом

Располагаемые денежные доходы населения Беларусь в январе- августе 2017 года составили 99,9% к уровню января-августа 2016 года.

Как сообщил Национальный статистический комитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,4%.

Интересно, что снижение располагаемых доходов населения отмечено на фоне роста как промышленной продукции (на 6,1%), так и сельскохозяйственной продукции (на 1,7%).

 
 
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Располагаемые денежные доходы населения Беларусь в январе- августе 2017 года составили 99,9% к уровню января-августа 2016 года.

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