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СК: состояние школьницы, упавшей с балкона в Бобруйске, пока тяжелое

17.10.2017 11:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Бобруйске с балкона квартиры своего знакомого на пятом этаже дома по улице Карла Маркса, выпрыгнула 14-летняя местная жительница. Произошло это 14 октября около 19 часов 30 минут.

СК: состояние школьницы, упавшей с балкона в Бобруйске, пока тяжелое
© Sputnik/ Константин Чалабов
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"С многочисленными травмами бригадой скорой медицинской помощи она доставлена и госпитализирована в Бобруйскую центральную больницу. Точные обстоятельства произошедшего выясняют следователи Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета", — рассказала Соленюк.

Девочка жива, но состояние ее тяжелое. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. По предварительной информации, инцидент не связан с попыткой самоубийства.

Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 101
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Официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала радио Sputnik Беларусь подробности инцидента в Бобруйске: падение 14-летней школьницы...

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