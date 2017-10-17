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СК: состояние школьницы, упавшей с балкона в Бобруйске, пока тяжелое
17.10.2017 11:58 — Разное | Sputnik Беларусь
В Бобруйске
© Sputnik/ Константин Чалабов
"С многочисленными травмами бригадой скорой медицинской помощи она доставлена и госпитализирована в Бобруйскую центральную больницу. Точные обстоятельства произошедшего выясняют следователи Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета", — рассказала Соленюк.
Девочка жива, но состояние ее тяжелое. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. По предварительной информации, инцидент не связан с попыткой самоубийства.
Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала радио Sputnik Беларусь подробности инцидента в Бобруйске: падение 14-летней школьницы...
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