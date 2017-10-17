СК: состояние школьницы, упавшей с балкона в Бобруйске, пока тяжелое

В Бобруйске с балкона квартиры своего знакомого на пятом этаже дома по улице Карла Маркса, выпрыгнула 14-летняя местная жительница . Произошло это 14 октября около 19 часов 30 минут.

"С многочисленными травмами бригадой скорой медицинской помощи она доставлена и госпитализирована в Бобруйскую центральную больницу. Точные обстоятельства произошедшего выясняют следователи Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета", — рассказала Соленюк.

Девочка жива, но состояние ее тяжелое. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. По предварительной информации, инцидент не связан с попыткой самоубийства.

Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.