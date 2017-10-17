БГУ вошел в ТОП-25 рейтинга университетов QS

"Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и Британская компания QS Quacquarelli Symonds представили очередную русскоязычную версию рейтинга университетов QS, охватывающего вузы развивающихся стран Европы и Центральной Азии. В рейтинг вошли 100 лучших вузов региона, среди которых в числе ТОП-25 – Белорусский государственный университет. Со времени составления предыдущего рейтинга БГУ поднялся на 18 строчек и занял 21 место, войдя таким образом в 1% лидеров среди 2900 университетов Восточной Европы и Центральной Азии.

Первые три строчки в рейтинге заняли: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Россия), Новосибирский государственный университет (Россия) и Тартусский университет (Эстония).

Среди критериев, по которым определялись лучшие вузы: научная репутация, репутация среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов, доля иностранного профессорско-преподавательского состава, доля иностранных студентов, публикационная активность ППС, научное цитирование публикаций, доля сотрудников с ученой степенью и эффективность интернет-ресурсов.

В рейтинге участвовали вузы Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Турции и Украины.