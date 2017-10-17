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БГУ вошел в ТОП-25 рейтинга университетов QS
17.10.2017 11:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Первые три строчки в рейтинге заняли: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Россия), Новосибирский государственный университет (Россия) и Тартусский университет (Эстония).
Среди критериев, по которым определялись лучшие вузы: научная репутация, репутация среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов, доля иностранного профессорско-преподавательского состава, доля иностранных студентов, публикационная активность ППС, научное цитирование публикаций, доля сотрудников с ученой степенью и эффективность интернет-ресурсов.
В рейтинге участвовали вузы Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Турции и Украины.
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Рейтинг университетов QS среди стран развивающейся Европы и Центральной Азии 2017/18 – в инфографике Sputnik.
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