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Санитарка выпала из окна в онкодиспансере

17.10.2017 11:54 — Разное | БДГ  
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Женщина выпала из окна 4 этажа в Брестском областном онкодиспансере.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на слова официального представителя УВД облисполкома Сергея Дученко.

По его словам, о происшествии поступило сообщение от врача медучреждения, который рассказал, что 17 октября 37-летняя санитарка сегодня в 06:30 случайно вывалилась из окна на 4 этаже и скончалась от полученных травм.

В данное время выясняются обстоятельства, при которых произошел несчастный случай. По предварительной информации, он произошел по неосторожности и не носит криминального характера. 

 
 
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Женщина выпала из окна 4 этажа в Брестском областном онкодиспансере.

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