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Санитарка выпала из окна в онкодиспансере
Женщина выпала из окна 4 этажа в Брестском областном онкодиспансере.
Об этом сообщает
По его словам, о происшествии поступило сообщение от врача медучреждения, который рассказал, что 17 октября 37-летняя санитарка сегодня в 06:30 случайно вывалилась из окна на 4 этаже и скончалась от полученных травм.
В данное время выясняются обстоятельства, при которых произошел несчастный случай. По предварительной информации, он произошел по неосторожности и не носит криминального характера.
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Женщина выпала из окна 4 этажа в Брестском областном онкодиспансере.
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