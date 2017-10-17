ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В результате операции "Нелегал" к ответственности привлечено 1847 человек

17.10.2017 11:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В результате операции "Нелегал" к ответственности привлечено 1847 человек

Специальное комплексное мероприятие «Нелегал», направленное на противодействие незаконной миграции, прошло в Беларуси с 27 по 30 сентября, сообщила пресс-служба МВД.

В течение этого времени милиционеры вместе с сотрудниками органов государственной безопасности и пограничной службы усиленно контролировали легальность нахождения иностранцев на территории республики.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Виталий Наумчик, за нарушение белорусского законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства к административной ответственности привлечено 1 847 человек, 1 349 из них – по причине нарушения порядка въезда, выезда и пребывания. Еще 276 иностранцев, постоянно проживающих в республике, привлечено к административной ответственности за недействительный вид на жительство либо отсутствие регистрации по месту пребывания. За пределы государств – членов ОДКБ выдворено 243 нарушителя.

Возбуждено 23 уголовных дела за нарушение срока запрета въезда в Беларусь и одно – по факту организации незаконной миграции. Задержано 5 лиц, находившихся в межгосударственном розыске.

Кроме того, во время проведения спецмероприятия сотрудники органов внутренних дел проверяли законность использования иностранной рабочей силы частными и государственными субъектами хозяйствования. За нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности 288 иностранцев привлечено к административной ответственности.

 
 
Ссылка на источник 121
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальное комплексное мероприятие «Нелегал», направленное на противодействие незаконной миграции, прошло в Беларуси с 27 по 30 сентября, сообщила пресс-служба...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Доходы населения Беларуси снизились в сравнении с 2016 годом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика