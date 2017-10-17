Почему еврокомиссар Хан не приехал в Беларусь?

Отмена визита в Беларусь еврокомиссара по политике соседства и переговорам о расширении Йоханесса Хана уже вызвала массу кривотолков в политической среде. Причем множество из распространяемых слухов вообще не имеют никакого отношения к истине и заранее используют в своей основе неверные вводные.

Замерли в ожидании

Напомним, что г-н Хан должен был прилететь в Минск 17 октября и встретиться с министром иностранных дел Владимиром Макеем и президентом Александром Лукашенко для того, чтобы обсудить "перспективы взаимодействия Беларуси и Евросоюза", а также подготовку к предстоящему саммиту "Восточного партнерства" в Брюсселе, куда белорусский президент ранее получил приглашение.

"Акулы пера" уже было приготовить писать статьи и "экспертные" комментарии с горячими заголовками а-ля "Беларусь отворачивается от России", "зачем Батьке Евросоюз?" или "Европа простила последнего диктатора" как вдруг еврочиновник отменил визит в нашу страну. В официальном сообщении представительства ЕС в Беларуси отмечается, что "это решение связано "с неожиданными, но очень важными встречами по подготовке Евросовета, который пройдет 19-20 октября в Брюсселе". В белорусском МИДе позицию европейских коллег восприняли "с сожалением", однако пеплом голову посыпать никто не стал. Ведь на самом деле никакой чрезвычайщины в белорусско-европейских отношениях нет, потому как и самих отношений в адекватном понимании этого слова на сегодняшний день практически нет.



© Sputnik / Виктор Толочко Встреча в Минске министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с комиссаром Евросоюза Йоханнесом Ханом

Единственным "прорывом" на западном направлении стала отмена санкций ЕС против Беларуси, однако это нельзя назвать успешным примером сотрудничества, так как санкции являются аномалией в дипломатической практике, а их ликвидация это всего лишь возвращение к норме. То есть два года назад стороны вернулись на исходные позиции, и с тех пор и Минск, и Брюссель ждут друг от друга неких "шагов".

В понимании европейской стороны это должна быть т.н. "демократизация", то есть либерализация политической жизни, отказ от государственного регулирования экономики, внешнеполитическое дистанцирование от России и т.д. Все это Беларусь просто не может себе позволить, исходя из интересов сохранения стабильности в обществе, так как, по всей вероятности, такого рода процессы обернуться катастрофой для государства по образцу печально известной "перестройки" в СССР. При этом Минск, безусловно, заинтересован в выстраивании "конструктивных отношений" с ЕС, под которыми понимается отказ от политического давления, доступ к технологиям, инвестициям и кредитной поддержке, облегчение визового режима и т.д.

Интерес Беларуси вполне понятен, так как из всех стран "Восточного партнерства" именно у нашей страны наиболее низкий уровень взаимодействия с Евросоюзом, когда между сторонами до сих пор не подписан даже базовый договор о сотрудничестве. На сегодняшний день Беларуси было бы интересно достичь хотя бы того уровня, который есть у Армении и Азербайджана, так как догонять тройку евроинтеграционных скакунов в лице Грузии, Молдовы и Украины никто не планирует, да и их "успехи" на фоне сближения с ЕС представляются весьма сомнительными.

Зачем Лукашенко ехать в Брюссель?

"Так причем здесь еврокомиссар Хан?" — имеет право задаться вопросом читатель. Да, собственно говоря, ни при чем, ибо повышенное внимание к визиту этого чиновника вызвано ожиданием того, что президент Беларуси поедет на саммит ВП в Брюссель. Эксперты обсуждали этот вопрос уже как "решенное дело", хотя в действительности указаний о подготовке визита Александр Лукашенко пока не давал.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: ПА ОБСЕ самая эффективная площадка в Европе

При этом нет сомнений, что в случае необходимости мы еще увидим белорусского лидера в смокинге на приеме британской королевы, однако ключевое слово здесь "в случае необходимости".

После долгих лет забвения Лукашенко должен ехать в ЕС не просто "постоять" на представительном форуме, а действительно с целью заключения неких важных договоренностей, которые будут иметь серьезный политический эффект. В нынешней ситуации все аналитики сходятся во мнении, что конкретно для Беларуси ближайший саммит никаких изменений не сулит, то есть стороны на сегодняшний день пребывают в режиме ожидания. Тогда какой смысл белорусскому президенту ехать в Брюссель? Послушать в очередной раз скучные нравоучения о правах человека и упреки в наличии в отечественном уголовно-исполнительном законодательстве смертной казни в отношении серийных убийц? Для политика уровня Лукашенко это просто не солидно, так как не надо забывать, что белорусский президент — один из наиболее опытных лидеров в Европе, и свадебным генералом он никогда не был.

Единственный резон, исходя из которого Лукашенко может согласиться принять участие в саммите ВП, это использование данной площадки в качестве политической трибуны для пропаганды "Минского процесса". Ведь это ноу-хау белорусской дипломатии, которое априори вызывает симпатию у любого вменяемого человека. Пока мир стоит на пороге ядерной войны между США и КНДР, Россия и Запад находятся в ситуации острого конфликта, противоречия существуют практически между всеми ведущими державами, Беларусь предлагает возобновить диалог.

"Мы за мир" — беспроигрышная позиция в международных отношениях, и именно эту идею белорусский президент активно продвигал в своем выступлении во время летней сессии ПА ОБСЕ в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии ПА ОБСЕ в Минске

Что касается еврокомиссара Хана, то думается, что здесь нет никаких "скрытых причин" и необходимо принимать на веру официальную версию ЕС. На сегодняшний день Брюссель не смог договориться с Великобританий о выплатах по "брекситу", регулирование торговых отношений с Лондоном после отделения представляется весьма туманным и думается, что Хану сейчас вообще не до Беларуси, как бы это ни казалось странным в кругах местной политизированной публики. Да-да, друзья, Беларусь вовсе не центр планеты, однако представляется, что этот европейский волшебник на голубом вертолете к нам все-таки прилетит и покажет кино. Но купит ли белорусский президент билет на этот сеанс, остается до конца неизвестным. Это вопрос национальных интересов и политической целесообразности, поэтому, если и ехать на саммит ВП, то нужно продумать дело так, чтобы бенефис Беларуси на предстоящей встрече действительно удался.