О происшествии в Брестском онкологическом диспансере милиции стало известно от дежурного врача. 17 октября в 6.30 утра он позвонил в дежурную часть и сказал, что из окна четвертого этажа выпала санитарка медучреждения . Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия, где констатировала смерть 37-летней брестчанки.

"Этот несчастный случай не несет криминального характера, попытки суицида тоже не было. У погибшей была благополучная семья. У нее остался несовершеннолетний ребенок. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшей", — сказал Дученко.

Материалы переданы в Следственный комитет, по факту смерти брестчанки проводится проверка. С ее ребенком будут работать психологи. По неподтвержденным данным, женщина страдала лунатизмом.

Бресте — это не криминал и не суицид" title="УВД: гибель санитарки в Бресте — это не криминал и не суицид" class=""> Бресте — это не криминал и не суицид" title="УВД: гибель санитарки в Бресте — это не криминал и не суицид" class=""> /

Комментарий официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.