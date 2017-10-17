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УВД: гибель санитарки в Бресте — это не криминал и не суицид
17.10.2017 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
О происшествии в Брестском онкологическом диспансере милиции стало известно от дежурного врача. 17 октября в 6.30 утра он позвонил в дежурную часть и сказал, что
"Этот несчастный случай не несет криминального характера, попытки суицида тоже не было. У погибшей была благополучная семья. У нее остался несовершеннолетний ребенок. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшей", — сказал Дученко.
Материалы переданы в Следственный комитет, по факту смерти брестчанки проводится проверка. С ее ребенком будут работать психологи. По неподтвержденным данным, женщина страдала лунатизмом.
Комментарий официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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