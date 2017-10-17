|
Вассерман: молодежные фестивали — это противовес лжи и пропаганде
17.10.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В Сочи до 22 октября продолжается Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на который собрались более 20 тысяч делегатов из 150-ти стран, в том числе
© Sputnik / Виктор Толочко
Известный публицист, журналист, телеведущий, политический консультант, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман поделился со Sputnik своими впечатлениями от фестиваля в Сочи и рассказал о его пользе для молодежи.
"Традиция молодежных фестивалей как раз и зародилась в качестве противовеса безобразным формам лживой пропаганды. Конечно, живое общение все равно не позволит разрушить все сложившиеся стереотипы и навязанные мифы, но оно, по крайней мере, покажет, что некоторые из этих стереотипов и мифов неверны", — сказал Вассерман.
Как отметил собеседник, нынешняя молодежь черпает большую часть информации из бесед на интернет-форумах, и значительная часть этой информации является ошибочной, поскольку молодые люди не воспринимают ее критично, именно поэтому общение не заменяет обучение.
Комментарий известного публициста и интеллектуала Анатолия Вассермана слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман рассказал Sputnik, в чем, на его взгляд, заключается польза от Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
|
Архив (Разное)
Комментарии