Вассерман: молодежные фестивали — это противовес лжи и пропаганде

В Сочи до 22 октября продолжается Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на который собрались более 20 тысяч делегатов из 150-ти стран, в том числе 300 представителей Беларуси . В масштабном форуме принимают участие представители различных профессий, как творческих, так и технических. Инженеры, журналисты, педагоги и ученые, политики, молодые дипломаты, атомщики и представители многих других сфер могут подобрать для себя интересную программу .



© Sputnik / Виктор Толочко Карпенко: экспозиция Беларуси на форуме в Сочи будет серьезной

Известный публицист, журналист, телеведущий, политический консультант, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман поделился со Sputnik своими впечатлениями от фестиваля в Сочи и рассказал о его пользе для молодежи.

"Традиция молодежных фестивалей как раз и зародилась в качестве противовеса безобразным формам лживой пропаганды. Конечно, живое общение все равно не позволит разрушить все сложившиеся стереотипы и навязанные мифы, но оно, по крайней мере, покажет, что некоторые из этих стереотипов и мифов неверны", — сказал Вассерман.

Как отметил собеседник, нынешняя молодежь черпает большую часть информации из бесед на интернет-форумах, и значительная часть этой информации является ошибочной, поскольку молодые люди не воспринимают ее критично, именно поэтому общение не заменяет обучение.

Комментарий известного публициста и интеллектуала Анатолия Вассермана слушайте на радио Sputnik Беларусь.