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Вассерман: молодежные фестивали — это противовес лжи и пропаганде

17.10.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Сочи до 22 октября продолжается Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на который собрались более 20 тысяч делегатов из 150-ти стран, в том числе 300 представителей Беларуси. В масштабном форуме принимают участие представители различных профессий, как творческих, так и технических. Инженеры, журналисты, педагоги и ученые, политики, молодые дипломаты, атомщики и представители многих других сфер могут подобрать для себя интересную программу.

Вассерман: молодежные фестивали — это противовес лжи и пропаганде
© Sputnik / Виктор Толочко
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Известный публицист, журналист, телеведущий, политический консультант, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман поделился со Sputnik своими впечатлениями от фестиваля в Сочи и рассказал о его пользе для молодежи.

"Традиция молодежных фестивалей как раз и зародилась в качестве противовеса безобразным формам лживой пропаганды. Конечно, живое общение все равно не позволит разрушить все сложившиеся стереотипы и навязанные мифы, но оно, по крайней мере, покажет, что некоторые из этих стереотипов и мифов неверны", сказал Вассерман.

Как отметил собеседник, нынешняя молодежь черпает большую часть информации из бесед на интернет-форумах, и значительная часть этой информации является ошибочной, поскольку молодые люди не воспринимают ее критично, именно поэтому общение не заменяет обучение.

Комментарий известного публициста и интеллектуала Анатолия Вассермана слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман рассказал Sputnik, в чем, на его взгляд, заключается польза от Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

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