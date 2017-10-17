Еще одно падение: школьница выпрыгнула с балкона

В Бобруйске 14-летняя девушка выпрыгнула с балкона 5-го этажа.

Об этом сообщает УСК по Могилевской области.

Известно, что 14 октября в Бобруйске на улице К.Марса девушка 14-ти лет, выпрыгнула с балкона квартиры своего знакомого, где находилась в тот момент.

От падения она получила многочисленные травмы и была госпитализирована.

В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства происшедшего.

Сотрудники следствия проводят ряд мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего, передает БЕЛТА .