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Еще одно падение: школьница выпрыгнула с балкона

17.10.2017 12:08 — Разное | БДГ  
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В Бобруйске 14-летняя девушка выпрыгнула с балкона 5-го этажа.

Об этом сообщает УСК по Могилевской области.

Известно, что 14 октября в Бобруйске на улице К.Марса девушка 14-ти лет, выпрыгнула с балкона квартиры своего знакомого, где находилась в тот момент.

От падения она получила многочисленные травмы и была госпитализирована.

В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства происшедшего.

Сотрудники следствия проводят ряд мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего, передает БЕЛТА.

Напомним, еще оди трагический случай произошел 17 октября в Брестском областном онкодиспансере, где женщина случайно выпала из окна 4 этажа.

 
 
Ссылка на источник 117
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В Бобруйске 14-летняя девушка выпрыгнула с балкона 5-го этажа. Об этом сообщает УСК по Могилевской области.

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