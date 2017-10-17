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Еще одно падение: школьница выпрыгнула с балкона
В Бобруйске 14-летняя девушка выпрыгнула с балкона 5-го этажа.
Об этом сообщает УСК по Могилевской области.
Известно, что 14 октября в Бобруйске на улице К.Марса девушка 14-ти лет, выпрыгнула с балкона квартиры своего знакомого, где находилась в тот момент.
От падения она получила многочисленные травмы и была госпитализирована.
В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства происшедшего.
Сотрудники следствия проводят ряд мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего, передает
Напомним, еще оди трагический случай произошел 17 октября в Брестском областном онкодиспансере, где женщина случайно
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В Бобруйске 14-летняя девушка выпрыгнула с балкона 5-го этажа. Об этом сообщает УСК по Могилевской области.
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